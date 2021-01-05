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Автор первого гола в ворота сборной России мог пропустить полуфинальный матч из-за травмы

Автор первого гола в ворота сборной России мог пропустить полуфинальный матч из-за травмы
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Сборная России проводит полуфинальный матч на молодёжном чемпионате мира 2021 года, где встречается с командой Канады (0:1, идёт первый период). На самом старте матча счёт открыл нападающий канадской сборной Алекс Ньюхук.

Сборная Канады открыла счёт уже на второй минуте. Ньюхук получил шанс бросить без помех с пятака — шайба залетела под перекладину ворот. Сперва все подумали, что шайба угодила в перекладину, но дальше раздался звук во время матча, и судья зафиксировал взятие ворот.

Автор первого гола в ворота сборной России мог пропустить полуфинальный матч из-за травмы. Проспект «Колорадо Эвеланш» получил травму в матче с командой Финляндии, в результате чего был вынужден пропустить четвертьфинал со сборной Чехии. Вопрос участия Алекса в полуфинале МЧМ-2021 решился положительным для канадского форварда образом только на предматчевой разминке.

Сборная Канады открыла счёт в матче с Россией. Шайбу засчитал судья видеогол
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