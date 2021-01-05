Тренер сборной России при счёте 0:3: «Давай-давай мужички, счёт ***»

Сборная России проводит полуфинальный матч на молодёжном чемпионате мира 2021 года, где встречается с командой Канады (0:3, завершён первый период).
При счёте 3:0 в пользу сборной Канады любопытный эпизод произошёл на тренерской лавке сборной России. В трансляцию матча попало обращение к игрокам тренера национальной команды Сергея Голубовича. «Давай-давай мужички, счёт *** (фигня, блин)», — сказал Голубович.
Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.
Сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), после чего проиграла сборной Чехии (0:2) и разгромила команду Австрии (7:1). В заключительном матче группового турнира команда Игоря Ларионова обыграла команду Швеции (4:3 ОТ). В четвертьфинале российская сборная в упорной борьбе сломила сопротивление команды Германии (2:1).
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