Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Салават Юлаев» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Тренер сборной России при счёте 0:3: «Давай-давай мужички, счёт ***»

Тренер сборной России при счёте 0:3: «Давай-давай мужички, счёт ***»
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Сборная России проводит полуфинальный матч на молодёжном чемпионате мира 2021 года, где встречается с командой Канады (0:3, завершён первый период).

При счёте 3:0 в пользу сборной Канады любопытный эпизод произошёл на тренерской лавке сборной России. В трансляцию матча попало обращение к игрокам тренера национальной команды Сергея Голубовича. «Давай-давай мужички, счёт *** (фигня, блин)», — сказал Голубович.

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

Сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), после чего проиграла сборной Чехии (0:2) и разгромила команду Австрии (7:1). В заключительном матче группового турнира команда Игоря Ларионова обыграла команду Швеции (4:3 ОТ). В четвертьфинале российская сборная в упорной борьбе сломила сопротивление команды Германии (2:1).

Сборная Канады забросила третью шайбу в ворота сборной России
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021