Нападающий сборной России прокомментировал счёт 0:3 после первого периода матча с Канадой

Нападающий сборной России Арсений Грицюк прокомментировал результат первого периода в матче со сборной Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года. После первого периода канадцы ведут со счётом 3:0.

«Североамериканцы хорошо начали первый период, а мы чуть-чуть вышли неподсобравшись. Думаю, сейчас мы найдем свою игру и выправим эту ситуацию. Нам надо больше набрасывать на ворота, играть больше в зоне через пас. Чуть-чуть не получалось это в первом периоде. Сейчас будем больше набрасывать на ворота. Думаю, у нас зайдет шайба. Нам надо прежде всего успокоиться. Думаю, все наладится. А то нам навязали игру, а мы чуть-чуть расслабились», — сказал Грицюк в эфире Первого канала.

Сборная Канады открыла счёт уже на первой минуте. Алекс Ньюхук получил шанс бросить без помех с пятака — шайба залетела под перекладину ворот. На 10-й минуте Коннор Макмайкл удвоил преимущество в счёте. Спустя пять минут Коул Перфетти забросил третий шайбу в ворота россиян.