Сборная России в матче за бронзу МЧМ-2021 сыграет с США или Финляндией

Завершился первый полуфинальный матч на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года, где сборная России встретилась с национальной командой Канады. Игра прошла в Эдмонтоне и завершилась разгромной победой канадцев со счётом 5:0
В матче за бронзу сборная России встретится с США или Финляндией.
Сборная Канады открыла счёт уже на первой минуте. Алекс Ньюхук получил шанс бросить без помех с пятака — шайба залетела под перекладину ворот. На 10-й минуте Коннор Макмайкл удвоил преимущество в счёте. Спустя пять минут Коул Перфетти забросил третий шайбу в ворота россиян. В начале второго периода канадцы довели счёт до разгромного. Четвёртую шайбу в ворота россиян забросил Брейден Шнайдер. Во втором периоде судьи отменили гол сборной России из-за положения вне игры. В заключительном периоде Дилан Козенс поставил окончательную точку в этом матче.
- 5 января 2021
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