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Видео всех голов сборной Канады в матче с Россией в полуфинале МЧМ-2021

Видео всех голов сборной Канады в матче с Россией в полуфинале МЧМ-2021
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Завершился первый полуфинальный матч на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года, где сборная России встретилась с национальной командой Канады. Игра прошла в Эдмонтоне и завершилась разгромной победой канадцев со счётом 5:0.

Гол Алекса Ньюхука

Права на видео принадлежат ИИХФ, Видео гола можно Посмотреть в «твиттере» IIHF.

Гол Коннора Макмайкла

Права на видео принадлежат ИИХФ, Видео гола можно Посмотреть в «твиттере» IIHF.

Гол Каула Перфетти

Права на видео принадлежат ИИХФ, Видео гола можно Посмотреть в «твиттере» IIHF.

Гол Брейдена Шнайдера

Права на видео принадлежат ИИХФ, Видео гола можно Посмотреть в «твиттере» IIHF.

Гол Дилана Козенса

Права на видео принадлежат ИИХФ, Видео гола можно Посмотреть в «твиттере» IIHF.

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