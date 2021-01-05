Видео всех голов сборной Канады в матче с Россией в полуфинале МЧМ-2021
Завершился первый полуфинальный матч на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года, где сборная России встретилась с национальной командой Канады. Игра прошла в Эдмонтоне и завершилась разгромной победой канадцев со счётом 5:0.
Гол Алекса Ньюхука
Права на видео принадлежат ИИХФ, Видео гола можно Посмотреть в «твиттере» IIHF.
Гол Коннора Макмайкла
Права на видео принадлежат ИИХФ, Видео гола можно Посмотреть в «твиттере» IIHF.
Гол Каула Перфетти
Права на видео принадлежат ИИХФ, Видео гола можно Посмотреть в «твиттере» IIHF.
Гол Брейдена Шнайдера
Права на видео принадлежат ИИХФ, Видео гола можно Посмотреть в «твиттере» IIHF.
Гол Дилана Козенса
Права на видео принадлежат ИИХФ, Видео гола можно Посмотреть в «твиттере» IIHF.
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