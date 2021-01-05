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Алекс Киллорн вспомнил, как тренировался с вратарём канадцев Леви, когда тому было 14 лет

Алекс Киллорн вспомнил, как тренировался с вратарём канадцев Леви, когда тому было 14 лет
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Нападающий клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Алекс Киллорн рассказал, как тренировался с голкипером сборной Канады Девоном Леви, который вышел в финал молодёжного чемпионата мира.

«Помню, как бросал 14-летнему Леви. Парень принимал сотни бросков и отрывов от игроков НХЛ после того, как провёл тренировку со своей командой. У него был отличный настрой, и он чертовски хорошо соревновался. Неудивительно, что у него всё так хорошо. Я тогда не смог забить ему!» — написал Киллорн в «Твиттере».

На молодёжном чемпионате мира 19-летний Леви одержал 6 побед в 6 матчах, пропуская в среднем 0,53 шайбы и отражая 97,46% бросков. В полуфинальном матче со сборной России он оформил свой третий шат-аут на турнире, отразив 28 бросков.

На драфте НХЛ—2020 Леви был выбран клубом «Флорида Пантерз» в седьмом раунде под общим 212-м номером.

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