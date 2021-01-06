Обзор поражения сборной России от Финляндии в матче за бронзовые медали МЧМ-2021

Завершился матч за бронзу молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года, в котором сборная России встречалась с командой Финляндии. Встреча прошла в Эдмонтоне и закончилась победой Финляндии со счётом 4:1.
Сборная России открыла счёт в первом периоде. Гол в свой актив записал Илья Сафонов. Во втором периоде Финляндии удалось сравнять счёт после точного броска Антона Лунделля. В третьем периоде Микко Петман вывел финнов вперёд. В концовке встречи россияне пропустили ещё два гола. Забивали Лунделль и Юусо Пярссинен.
Права на видео принадлежат Федерации хоккея России. Видео можно посмотреть на официальном YouTube-аккаунте ФХР.
Молодёжная сборная России потерпела первое поражение в своей истории в матче за бронзовые медали чемпионата мира. Начиная с 1996 года (когда был сыгран первый подобный матч), российская команда восемь раз выигрывала в матче за третье место.
- 6 января 2021
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