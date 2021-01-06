Определены лучшие игроки МЧМ-2021 по версии директората ИИХФ
Сборная США обыграла команду Канады и стала победителем молодёжного чемпионата мира по хоккею. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу команды Нейта Лимана. Ранее сборная России проиграла команде Финляндии (1:4) в матче за бронзовые медали.
Директорат ИИХФ определил лучших игроков завершившегося турнира в каждом амплуа. Лучшим голкипером признан канадец Девон Леви, защитником — финский игрок обороны Топи Ниемеля, а нападающим — немецкий форвард Тим Штюцле.
Игроки сборной России не вошли в символическую сборную МЧМ-2021, которую образовали голкипер сборной Канады Леви, канадский защитник Боуэн Байрэм, финский игрок обороны Вилле Хейнола, а также нападающий сборной США Тревор Зеграс, канадец Дилан Козенс и немец Штюцле.
Игроки сборной России не вошли в символическую сборную МЧМ-2021
Рекомендуем вам
- 6 января 2021
-
08:46
-
08:43
-
08:39
-
08:36
-
08:36
-
08:32
-
08:26
-
08:23
-
08:15
-
08:13
-
08:08
-
08:08
-
07:54
-
07:34
-
06:38
-
06:26
-
06:00
-
05:56
-
05:44
-
05:41
-
05:37
-
05:30
-
05:27
-
05:26
-
05:24
-
05:20
-
05:18
-
05:11
-
05:10
-
04:57
-
04:49
-
04:44
-
04:38
-
04:33
-
04:28
Партнерский контент
Рекомендуем вам