Определены лучшие игроки МЧМ-2021 по версии директората ИИХФ

Сборная США обыграла команду Канады и стала победителем молодёжного чемпионата мира по хоккею. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу команды Нейта Лимана. Ранее сборная России проиграла команде Финляндии (1:4) в матче за бронзовые медали.

Директорат ИИХФ определил лучших игроков завершившегося турнира в каждом амплуа. Лучшим голкипером признан канадец Девон Леви, защитником — финский игрок обороны Топи Ниемеля, а нападающим — немецкий форвард Тим Штюцле.

Игроки сборной России не вошли в символическую сборную МЧМ-2021, которую образовали голкипер сборной Канады Леви, канадский защитник Боуэн Байрэм, финский игрок обороны Вилле Хейнола, а также нападающий сборной США Тревор Зеграс, канадец Дилан Козенс и немец Штюцле.