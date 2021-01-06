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Крикунов: у «Динамо» нет проблем с вратарём. Нет семерых полевых игроков — это проблема

Крикунов: у «Динамо» нет проблем с вратарём. Нет семерых полевых игроков — это проблема
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал поражение своей команды в матче с казанским «Ак Барсом» (1:2).

«Больших претензий к ребятам нет, но нужно стараться забивать больше. Победный гол не на совести Александра Ерёменко. Неправильно сыграла наша оборона: оставила нападающего «Ак Барса» одного. У нас нет проблем с вратарём. Их достаточно. Нет семерых полевых игроков — вот это проблема. Вместо них молодёжь играет, но ничего, вернутся когда-нибудь», — приводит слова Крикунова «Р-Спорт».

Напомним, казанский «Ак Барс» обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Татнефть Арена» в столице Татарстана и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

«Ак Барс» одержал девятую победу подряд, дома обыграв московское «Динамо»
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