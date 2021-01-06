«Ак Барс» одержал девятую победу подряд, дома обыграв московское «Динамо»

Казанский «Ак Барс» обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Татнефть-Арена» в столице Татарстана и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.



Счёт на 22-й минуте открыл форвард бело-голубых Иван Игумнов. Спустя ровно 30 секунд Стефан Да Коста с передачи Микаэля Викстранда восстановил равенство на табло, реализовав численное большинство. На 45-й минуте Станислав Галиев вывел казанцев вперёд.

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Напомним, следующую встречу «Ак Барс» проведёт в Казани 8 января с челябинским «Трактором». Московское «Динамо» 9 января сыграет в столице Российской Федерации с минскими одноклубниками.