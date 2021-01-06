«Ак Барс» одержал девятую победу подряд, дома обыграв московское «Динамо»

Казанский «Ак Барс» обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Татнефть-Арена» в столице Татарстана и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.
Счёт на 22-й минуте открыл форвард бело-голубых Иван Игумнов. Спустя ровно 30 секунд Стефан Да Коста с передачи Микаэля Викстранда восстановил равенство на табло, реализовав численное большинство. На 45-й минуте Станислав Галиев вывел казанцев вперёд.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, следующую встречу «Ак Барс» проведёт в Казани 8 января с челябинским «Трактором». Московское «Динамо» 9 января сыграет в столице Российской Федерации с минскими одноклубниками.
- 6 января 2021
-
20:01
-
19:40
-
19:15
-
18:35
-
18:29
-
18:00
-
17:48
-
17:35
-
17:21
-
17:05
-
16:56
-
16:38
-
16:13
-
15:55
-
15:24
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:28
-
12:14
-
12:00
-
11:40
-
11:25
-
11:14
-
11:05
-
11:00
-
10:55