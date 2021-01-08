25 игроков выставлены на драфт отказов НХЛ
Клубы Национальной хоккейной лиги выставили 25 своих игроков на драфт отказов, сообщает обозреватель издания The Athletic Джеймс Миртл в своём «твиттере».
На драфт отказов выставлены Джейкоб Макдональд, Дэн Ренуф, Кайл Берроуз, Майк Веккионе, Томас Тайнан, Миикка Саломяки, Джейсон Мегна, Шелдон Дрис (все — «Колорадо Эвеланш»), Антуан Бибо, Стивен Лоренц, Спенсер Смоллман, Джереми Бракко, Густав Форслинг, Дрю Шор, Макс Маккормик (все — «Каролина Харрикейнз»), Энтони Столарз, Энди Велински, Кристиан Джус, Эндрю Потуральски, Чейз де Лео, Винни Леттьери, Сэм Кэррик, Эндрю Агоццино, Дэвид Бэкес (все — «Анахайм Дакс»).
Напомним, регулярный чемпионат в НХЛ стартует 13 января 2021 года и будет состоять из 56 матчей.
Россияне, уехавшие в лагеря клубов НХЛ. Кто начнёт сезон в основе, а кого отправят в фарм?
Много новых лиц, но не все из них останутся в своих командах к началу регулярного чемпионата.
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