Три очка 21-летнего Матвея Заседы помогли «Амуру» обыграть «Куньлунь Ред Стар»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал «Куньлунь Ред Стар». Матч завершился со счётом 5:4 в пользу команды Сергея Светлова, продлившей победную серию до двух матчей.

Счёт открыл нападающий «тигров» Матвей Заседа. У него это первая заброшенная шайба на уровне КХЛ. 21-летний форвард удачно сыграл на добивании после отскока шайбы от лицевого борта. Под занавес первого периода гости сравняли счёт усилиями Итана Верека. Во втором периоде отличились нападающие «Амура» Владимир Бутузов и Дмитрий Архипов.

В начале заключительной трети 21-летний Заседа оформил первый дубль в карьере, набрав третье очко в матче. «Драконы» сумели отквитать две шайбы благодаря точным броскам Спенсера Фу и Кори Кейна. Пятую шайбу хозяев забросил Валентин Пьянов, поразивший пустые ворота. Окончательный счёт установил Лукас Локхарт, реализовавший большинство.