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Три очка 21-летнего Матвея Заседы помогли «Амуру» обыграть «Куньлунь Ред Стар»

Три очка 21-летнего Матвея Заседы помогли «Амуру» обыграть «Куньлунь Ред Стар»
Хоккей / КХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал «Куньлунь Ред Стар». Матч завершился со счётом 5:4 в пользу команды Сергея Светлова, продлившей победную серию до двух матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ

Счёт открыл нападающий «тигров» Матвей Заседа. У него это первая заброшенная шайба на уровне КХЛ. 21-летний форвард удачно сыграл на добивании после отскока шайбы от лицевого борта. Под занавес первого периода гости сравняли счёт усилиями Итана Верека. Во втором периоде отличились нападающие «Амура» Владимир Бутузов и Дмитрий Архипов.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2021, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
5 : 4
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Заседа (Шаров, Архипов) – 09:48' (5x5)   1:1 Верек (Шинкарук) – 18:39' (5x5)   2:1 Бутузов (Лугин) – 26:54' (5x5)   3:1 Архипов (Заседа, Шаров) – 28:46' (5x5)   4:1 Заседа (Сергиенко, Терещенко) – 43:07' (5x5)   4:2 Фу (Балдаев) – 48:35' (5x5)   4:3 Кейн (Шустр, Баканов) – 56:28' (5x5)   5:3 Пьянов (Голубев) – 58:27' (en)   5:4 Локхарт (Мозик, Педан) – 59:09' (6x4)

В начале заключительной трети 21-летний Заседа оформил первый дубль в карьере, набрав третье очко в матче. «Драконы» сумели отквитать две шайбы благодаря точным броскам Спенсера Фу и Кори Кейна. Пятую шайбу хозяев забросил Валентин Пьянов, поразивший пустые ворота. Окончательный счёт установил Лукас Локхарт, реализовавший большинство.

Участник Матча звёзд МХЛ 2017 года Матвей Заседа забросил первую шайбу в КХЛ
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