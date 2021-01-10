Участник Матча звёзд МХЛ 2017 года Матвей Заседа забросил первую шайбу в КХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимает «Куньлунь Ред Стар». В ходе первого периода впереди команда Сергея Светлова — 1:0.
Счёт открыл нападающий «тигров» Матвей Заседа. У него это первая заброшенная шайба на уровне КХЛ. 21-летний форвард удачно сыграл на добивании после отскока шайбы от лицевого борта.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
В своё время Заседа считался очень перспективным хоккеистом. В 2017 году он принял участие в Матче звёзд МХЛ. Затем в его карьере случился обмен в омский «Авангард», где он сыграл всего пять матчей. В 2020 году форвард вернулся в «Амур». Встреча с «Куньлунем» у российского нападающего — 20-я в КХЛ.
Нападающий «Авангарда» Заседа обменян в «Амур»
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