Штюцле провёл первую тренировку в лагере «Оттавы». Он работал в одном звене с Дадоновым

Клуб НХЛ «Оттава Сенаторз» продолжает подготовку к новому сезону. Первое занятие в тренировочном лагере клуба провёл 18-летний нападающий Тим Штюцле, сообщает пресс-служба «Сенаторз» в «Твиттере».

По информации TSN 1200, Штюцле работает в сочетании с Дереком Степаном и Евгением Дадоновым.

Тим Штюцле в октябре 2020 года был задрафтован «Оттавой Сенаторз» под общим 3-м номером. В межсезонье он подписал с канадским клубом трёхлетний контракт новичка.

В прошедшем сезоне за немецкий «Адлер Манхейм» форвард провёл 41 встречу, в которых набрал 34 (7+27) очка при коэффициенте полезности «+4». На МЧМ-2021 немецкий форвард отыграл в пяти матчах, набрав 10 (5+5) очков при показателе полезности «-4». Он был признан лучшим нападающим турнира.