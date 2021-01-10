Штюцле провёл первую тренировку в лагере «Оттавы». Он работал в одном звене с Дадоновым
Клуб НХЛ «Оттава Сенаторз» продолжает подготовку к новому сезону. Первое занятие в тренировочном лагере клуба провёл 18-летний нападающий Тим Штюцле, сообщает пресс-служба «Сенаторз» в «Твиттере».
По информации TSN 1200, Штюцле работает в сочетании с Дереком Степаном и Евгением Дадоновым.
Тим Штюцле в октябре 2020 года был задрафтован «Оттавой Сенаторз» под общим 3-м номером. В межсезонье он подписал с канадским клубом трёхлетний контракт новичка.
В прошедшем сезоне за немецкий «Адлер Манхейм» форвард провёл 41 встречу, в которых набрал 34 (7+27) очка при коэффициенте полезности «+4». На МЧМ-2021 немецкий форвард отыграл в пяти матчах, набрав 10 (5+5) очков при показателе полезности «-4». Он был признан лучшим нападающим турнира.
Штюцле: моя цель — играть в НХЛ уже в этом сезоне. Возможно, улечу в Оттаву уже сегодня
Рекомендуем вам
- 10 января 2021
-
21:55
-
21:34
-
21:05
-
20:52
-
20:20
-
19:44
-
19:34
-
19:27
-
19:19
-
18:53
-
18:47
-
18:39
-
18:29
-
18:13
-
18:04
-
18:00
-
17:54
-
17:50
-
17:39
-
17:22
-
17:08
-
16:58
-
16:36
-
16:16
-
15:41
-
15:31
-
15:30
-
14:50
-
14:25
-
14:00
-
13:33
-
13:15
-
13:10
-
12:47
-
12:36
Партнерский контент
Рекомендуем вам