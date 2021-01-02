Штюцле: моя цель — играть в НХЛ уже в этом сезоне. Возможно, улечу в Оттаву уже сегодня

Капитан сборной Германии Тим Штюцле подвёл итоги четвертьфинальной встречи молодёжного чемпионата мира — 2021 с командой России (1:2).



«Я очень горжусь всеми ребятами и тем, что играл за сборную Германии, был её капитаном. Это невероятное чувство. Тяжело играть в 10 утра, но на таком уровне – это не оправдание. Мы попытались подготовиться к игре как можно лучше – встали в 7 утра, быстро приняли душ, позавтракали, провели командное собрание и поехали на арену.



Мы можем гордиться собой, наша команда упорно работала, мы провели великолепный турнир. Проиграть России 1:2 не зазорно. Я ненавижу проигрывать, но всяко лучше проиграть 1:2, а не 2:16, как Канаде. Я не говорю, что проиграть России — это хорошо, просто лучше проиграть так, а не так, как с Канадой. Для меня сегодняшнее поражение неприемлемо. Но Россия провела великолепный матч. На мой взгляд, мы сегодня могли победить, у нас были моменты. У меня была пара моментов, если бы я в них забил, игра была бы совсем другой. Но ничего не изменить, мы расстроены. Но в конечном итоге мы можем гордиться своей игрой на турнире и двигаться дальше.



Нам помогает то, что молодые ребята играют во взрослых командах, это идёт на пользу нашему развитию. Этот турнир показал командный дух Германии, все были горды играть за страну. И у нас отличный тренерский штаб, без них нас бы здесь не было.



Возможно, улечу в лагерь «Оттавы» уже сегодня, но пока ничего не решено. Моя цель — играть в НХЛ уже в этом сезоне», — передаёт слова Штюцле корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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