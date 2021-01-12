Линдберг — о том, выучил ли русские ругательства: да, они самая важная часть любого языка

Нападающий московского «Динамо» Оскар Линдберг рассказал об изучении русского языка. 29-летний шведский форвард проводит свой первый сезон в КХЛ.

«Я ещё не изучил достаточно слов, чтобы говорить об этом, разве что хоккейные термины… Но постараюсь выучить как можно больше! Ха-ха, это определённо сложный язык. Но, когда я слышу разговоры на русском каждый день, начинаю постепенно понимать его. Изучил ли я ругательства на русском языке? Да, они самая важная часть любого языка», – приводятся слова Линдберга на сайте VTBRussia.

В нынешнем сезоне шведский форвард принял участие в 32 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил семь шайб и сделал 16 результативных передач. Сейчас Оскар находится в списке травмированных московского клуба.