Партнёр Романова по паре обороны: у него неограниченный потенциал, он умеет всё

Защитник «Монреаль Канадиенс» Бретт Кулак поделился мнением о партнёре по линии обороны российском защитнике Александре Романове.
«У него неограниченный потенциал. У него есть все козыри. Он молодой защитник, но играет очень уверенно. Когда я смотрю на него, то замечаю, как он хорошо двигается и как он силён физически. Александр — новичок, но он уже играл в профессиональной лиге. Он очень умный и играет правильно.
Языковой барьер между нами? Нам потребуется немного времени и больше общения, чтобы ещё лучше понимать друг друга. Однако я не считаю, что всё плохо. На льду Алекс очень много говорит, всегда требует шайбу, когда хочет получить её. Во время тренировок нам удаётся поговорить о тактических нюансах. Очень впечатлён его способностью учиться», — цитирует Кулака TVA Sports.
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