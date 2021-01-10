Кто-то уже в НХЛ, другие застряли в «вышке». Что стало с последней молодёжкой Брагина?

Молодёжный чемпионат мира 2020 года оказался последним для Валерия Брагина в должности главного тренера нашей молодёжки. В Чехии сборная России добралась до решающей встречи, где её соперником стала команда Канады. В середине третьего периода финального матча Максим Соркин отправил третью шайбу в ворота Джоэля Хофера и сделал счёт 3:1 в пользу России. До финальной сирены оставалось продержаться всего 11 минут, но канадские хоккеисты сумели совершить камбэк и одержать итоговую победу со счётом 4:3. Спустя год «Чемпионат» рассказывает, как складывается дальнейшая судьба нашей «серебряной» молодёжки.

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Вратари

Ярослав Аскаров (СКА)



Уже год назад совсем юный Ярослав Аскаров считался одним из самых перспективных голкиперов мира по своему возрасту. Мировое первенство в Чехии 17-летний голкипер начинал в роли первого номера российской команды. Но уже стартовый матч турнира сложился для Аскарова неудачным образом – четыре пропущенные шайбы от хозяев турнира отправили Ярослава на скамейку запасных на две следующие встречи. В плей-офф голкипер системы СКА получил ещё один шанс проявить себя. Получилось довольно средне – хороший четвертьфинал со сборной Швейцарии и провал в полуфинале с командой Швеции, где Аскарова пришлось менять при счёте 3:4 не в пользу российской команды. Финальный матч со сборной Канады Ярослав провёл в роли бэкапа Амира Мифтахова.



В начале этого сезона Ярослав на регулярной основе выходил на лёд в стартовом составе СКА – в регулярном чемпионате КХЛ он сыграл семь матчей, в которых успел оформить первый шат-аут в карьере на взрослом уровне. Мог бы сыграть гораздо больше, если бы не перенесённый коронавирус и не раннее начало подготовки сборной России к молодёжному чемпионату мира в Канаде. Впрочем, и этого с лихвой хватило, чтобы стать самым высоковыбранным голкипером в истории российского хоккея на драфте НХЛ. В октябре 2020 года «Нэшвилл Предаторз» забрал Аскарова под 11-м номером. Таким образом, Ярослав побил рекорд Андрея Василевского.

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К сожалению, прошедшее мировое первенство снова решительно невозможно занести в актив российскому голкиперу. Неуверенная игра на последнем рубеже в ходе всего турнира и перманентная потеря клюшки в полуфинале с Канадой очень быстро стали мемом в Северной Америке. Не выручил Ярослав и в матче за третье место с командой Финляндии, где против голкипера российской сборной сыграли рикошеты. Новый шанс реабилитироваться Аскаров получит уже на следующем МЧМ, который станет третьим в его карьере.

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Амир Мифтахов («Ак Барс»)



Для голкипера системы «Ак Барса» МЧМ-2020 стал вторым в карьере. Годом ранее Амир исполнял роль третьего номера российского молодёжки на турнире в Канаде, где дуэт основных голкиперов образовали Пётр Кочетков и Даниил Тарасов. Как уже было замечено выше, чемпионат в Чехии Мифтахов начинал в статусе бэкапа Аскарова, но очень быстро ситуация изменилась. На групповом этапе Амир провёл один из самых эффектных матчей в своей жизни – с Мифтаховым в воротах сборная России учинила разгром Канаде (6:0).

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После этой встречи тренерский штаб российской команды запутался во вратарском вопросе. До матча со сборной США оставалось меньше 24 часов, и восстановить в первую очередь эмоциональные силы было очень сложно. Однако именно Мифтахова отрядили в ворота на встречу со «звёздно-полосатыми». В результате три пропущенные шайбы за 41 минуту и замена на Аскарова. Впоследствии Амир помог сборной России переломить ход полуфинала с командой Швеции, тем самым заслужив право провести финал с Канадой.

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В начале нынешнего сезона Дмитрий Квартальнов подключал Мифтахова к матчам «Ак Барса» в КХЛ. В какой-то момент казанский клуб остался без двух основных голкиперов и был вынужден довериться молодым игрокам системы. Где-то дела у финалиста МЧМ-2020 шли хорошо, а где-то из рук вон плохо. 20-летний голкипер успел провести и матч на «ноль» с «Амуром» и пропустить шесть шайб от того же соперника в Хабаровске. Большую часть чемпионата Мифтахов проводит в клубе ВХЛ «Барс».

Даниил Исаев («Локомотив»)



Является серебряным призёром молодёжного чемпионата мира несмотря на то, что не провёл на турнире ни одного матча. В этом сезоне сыграл три матча в регулярном чемпионате КХЛ (оформил один шат-аут) и девять матчей в регулярном чемпионате ВХЛ в составе «Бурана» (воронежский клуб является партнёром «железнодорожников» в вышке). Недостаток в игровой практике в ВХЛ объясняется не самой лучшей статистикой Даниила – шесть поражений в девяти матчах при проценте отражённых бросков 90,6.

Защитники

Данила Галенюк (СКА)



Один из самых динамично развивающихся молодых российских защитников. В нынешнем чемпионате является игроком основного состава СКА, где демонстрирует очень приличные показатели. В 21 матче регулярного чемпионата Галенюк добился гроссмейстерского показателя полезности «+10». Уже в прошлом сезоне дебютировал в составе взрослой сборной России на этапе Евротура, а в этом – сыграл за национальную команду на Кубке Первого канала в Москве.

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Антон Малышев («Локомотив»)



20-летний Малышев дебютировал в КХЛ в конце минувшего сезона, получив возможность сыграть с «Нефтехимиком» и «Витязем». В этом сезоне Антон стал одним из ведущих защитников ярославского коллектива. Малышев получает стабильное игровое время от тренерского штаба Андрея Скабелки. 12 октября КХЛ даже признала защитника лучшим новичком шестой игровой недели регулярного чемпионата. За весь сезон Антон лишь в четырёх матчах заработал отрицательный показатель полезности. Отличный показатель для игрока, проведшего 31 встречу.

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Даниил Мисюль («Локомотив»)



Ещё один защитник системы ярославского клуба, который проводит очень приличный год на взрослом уровне. Уже в прошлом регулярном чемпионате Даниил получал солидную игровую практику. В этом сезоне 20-летний защитник сыграл 34 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых добился показателя полезности «+7». Среднее игровое время Мисюля составляет чуть больше 10 минут. Скабелка не боится выпускать молодого хоккеиста на матчи с топовыми соперниками лиги, и Даниил обычно не подводит своего наставника. Во вчерашнем матче с рижским «Динамо» Мисюлб забросил первую шайбу в нынешнем сезоне.

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Даниил Пыленков («Витязь»)



20-летний воспитанник егорьевского хоккея является ключевым защитником подмосковного клуба. Больше серебряного призёра МЧМ игрового времени получают только два иностранных оборонца «Витязя» — чех Якуб Ержабек и швед Линус Хультстрём. В остальном Даниил пользуется огромным тренерским доверием, которое оправдывает своей уверенной игрой. С 11 результативными передачами Пыленков является лучшим ассистентом «Витязя» среди защитников.

Александр Романов («Монреаль»)



Внук Зинэтулы Билялетдинова был одной из главных звёзд сборной России на двух подряд МЧМ (2019 и 2020). В 2019 году Александр был удостоен звания лучшего защитника мирового первенства и включения в символическую сборную турнира. Годом спустя Романова снова выбрали в пятёрку лучших хоккеистов чемпионата мира.

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Неудивительно, что в декабре НХЛ включила Романова в состав символической сборной России за всю историю выступления команды на МЧМ. Выбор основывался исключительно на выступлениях игроков на чемпионате мира, в том числе учитывались результаты национальной команды в период СССР. В состав первой команды попали голкипер Евгений Белошейкин, защитники Вячеслав Фетисов и Романов, а также нападающие Александр Овечкин, Павел Буре и Александр Могильный. Невероятная компания для молодого защитника.



Сейчас Александр наигрывается в третью пару «Монреаля» и готовится к своему дебюту в НХЛ. Российский защитник получает восторженные отзывы не только от тренерского штаба канадского клуба, но и от партнёров по команде.

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Егор Замула (система «Филадельфии Флайерз»)



20-летний уроженец Челябинска на чемпионате мира в Чехии запомнился не только своей игрой на льду, но и эффектными заявлениями в прессе. После завершения мирового первенства перенёс операцию на спине. Летом 2020 года вошёл в расширенный состав «Филадельфии» для участия в плей-офф и находился с командой в «пузыре» во время розыгрыша Кубка Стэнли.

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Даниил Журавлёв («Ак Барс»)

20-летний защитник прописался в основном составе «Ак Барса» и проводит второй сезон подряд на взрослом уровне. В минувшем регулярном чемпионате Журавлёв провёл 36 матчей, в этом уже сыграл 26 встреч. Даниилу приходится выдерживать большую конкуренцию со стороны других защитников казанского клуба – и Даниил с ней справляется. В последний раз уходил со льда с минусом в графе полезности ещё в середине ноября.

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Нападающие

Никита Александров («КооКоо»)



Никогда не играл в России на профессиональном уровне и стал одним из открытий в составе нашей молодёжки на чемпионате мира. Александров приехал на турнир в Чехии из клуба «Шарлоттаун Айлендерс», выступающего в юниорской хоккейной лиги Квебека. В семи матчах на мировом первенстве Никита забросил две шайбы и сделал шесть результативных передач. Именно Александров открыл счёт в финальном матче с командой Канады, удачно сыграв на подправлении.

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В этом сезоне Никита до сих пор не провёл ни одного официального матча. Проспект «Сент-Луис Блюз» не приехал в Россию и не выступал в других европейских лигах. Лишь в конце декабря «блюзмены» наконец-то отправили Александрова в финский клуб «КооКоо» на правах аренды. В Финляндии Никита пробудет до завершения сезона своим новым клубом, после чего вернётся в Америку.



Григорий Денисенко («Флорида Пантерз»)



Капитан сборной России на молодёжном чемпионате мира в Чехии сейчас находится в расположении клуба НХЛ «Флорида Пантерз» и готовится к началу регулярного чемпионата в североамериканской лиге. На одном из первых занятий в тренировочном лагере Григорий катался в звене с Ноэлем Аччари и Винсентом Хинострозой. Если Денисенко сумеет закрепиться в этом сочетании, у него появятся неплохие шансы оказаться в составе «Пантерз» на матч открытия сезона.

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Павел Дорофеев («Челмет»)

В июне 2020 года стал участником масштабного трёхстороннего обмена между магнитогорским «Металлургом», «Трактором» и СКА. Ключевой частью сделки были права на форвардов Николая Прохоркина и Владислава Каменева, а Дорофеев выступил разменной монетой в этой комбинации. На данный момент Павел является одним из главных разочарований прошлогоднего состава молодёжки. Дорофееву никак не удаётся пробиться в основной состав «Трактора», да и в фарм-клубе челябинской команды он не демонстрирует доминирующей статистики.



Максим Грошев (СКА)



19-летний Грошев в этом сезоне успел поиграть в КХЛ уже за две команды. Максим начинал чемпионат в родном «Нефтехимике». После яркого летнего выступления за молодёжную сборную России, казалось, что Грошев сможет выйти на лидирующие роли в нижнекамском клубе. Но этого не случилось. В 17 матчах Максим смог отметиться только двумя результативными передачами, хотя игровое время позволяло добиться лучших результатов.

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Обмен в СКА никоим образом не сказался в положительном направлении на результативности молодого форварда. Если суммировать все официальные матчи, которые Грошев провёл в нынешнем сезоне, то статистика его выглядит крайне печально – ноль голов 24 матчах. Всё это не помешало Грошеву пробиться в состав сборной России для участия в чемпионате мира. Впрочем, мировое первенство Максиму также не удалось – две результативные передачи в семи встречах.



Александр Хованов («Барс»)



Хованов ярко ворвался в Континентальную хоккейную лигу во время предсезонной подготовки. Молодой форвард реализовал послематчевый буллит в матче с магнитогорским «Металлургом», а затем вступил в конфронтацию с представителями уральского клуба. К сожалению, этот эпизод пока так и остаётся самым ярким впечатлениями от игры Хованова в КХЛ.



В остальном Александр запомнился лишь непомерными амбициями, которые никак не подкреплялись игрой на льду. В «Миннесоте Уайлд» уже заявили, что российский форвард останется в расположении клуба КХЛ до завершения сезона в нашей лиге. Сейчас Хованов перезапускает карьеру в клубе ВХЛ «Барс», где практически идёт по графику очко за матч (16 очков в 18 матчах).

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Илья Круглов («Динамо» Москва)



Центральный нападающий московского «Динамо» не хватает звёзд с неба, но и не портит общей картины. Илья находится в ближайшей ротации бело-голубых и попадает в состав команды Владимира Крикунова в среднем один раз за два матча. Круглов выходит на лёд в четвёртой тройке столичного клуба и довольно неплохо справляется со своей ролью. Контракт Круглова с «Динамо» рассчитан до 2022 года, и есть все основания предполагать, что в следующем сезоне Илья будет получать больше игрового времени.



Кирилл Марченко (СКА)



20-летний форвард СКА проводит далеко не самый стабильный сезон. Начало регулярного чемпионата КХЛ Марченко провёл крайне неудачно – финалист МЧМ-2020 не мог набрать очки на протяжении шести встреч подряд. Затем Кирилл стабилизировал свою игру и вышел на приличный бомбардирский график. В октябре Марченко выдал отличный отрезок, забросив по шайбе в пяти из шести встречах.



Впрочем, говоря о личной статистике игроков СКА, необходимо всегда держать в уме бешеный по количеству подбор игроков в этом клубе. В какой-то момент сезона на контрактах с «армейцами» Санкт-Петербурга находилось больше 30 нападающих. Такая конкуренция приводит к огромной ротации, что далеко не всегда идёт на пользу команде Валерия Брагина. В декабрьской встрече с ЦСКА Марченко получил повреждение, по причине которого пропустил последние матчи команды.



Иван Морозов (СКА)



20-летний форвард Морозов с этой самой пресловутой конкуренцией справляется едва ли не лучше остальных игроков в «армейской» команде. Иван занимает второе место в СКА по числу проведённых матчей среди нападающих. Пожалуй, в случае «армейцев» именно этот показатель лучше всего свидетельствует о полезности и важности Морозова для коллектива. Выделяется Иван и на точке, демонстрируя отличные 60% выиграннных вбрасываний.

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Василий Подколзин (СКА)



Единственный игрок в составе молодёжной сборной России, принимавший участие в трёх последних мировых первенствах. На чемпионате мира в Канаде Подколзин снова был капитаном нашей молодёжки. Ожидалось, что Василий должен был стать одним из главных орудий российской команды в атаке. На деле же он набрал 4 (2+2) очка в семи матчах на этом мировом первенстве. При этом три из четырёх результативных действий 19-летний нападающий произвёл в ничего не значащей и никому не нудной встрече со сборной Австрии. В полуфинале и матче за третье место капитан россиян отметился восемью минутами штрафного времени. Подколзин стал одним из самых критикуемых игроков сборной России после завершения турнира.

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Никита Ртищев («Звезда»)



Один из редких игроков прошлогодней молодёжки, застрявший в клубе ВХЛ. 20-летний Ртищев в этом сезоне провёл всего один матч за главную команду ЦСКА в КХЛ. В основном Никита выступает в фарм-клубе в КХЛ, где демонстрирует довольно слабую статистику. В 31 матче регулярки Никита забросил четыре шайбы и сделал четыре результативные передачи. С такими показателями Ртищеву будет очень сложно убедить Игоря Никитина обратить на себя внимание.



Егор Соколов (система «Оттавы Сенаторз»)



На чемпионате мира в Чехии стал одним из главных героев полуфинала со сборной Швеции. Именно шайба Егора, заброшенная при счёте 3:4, позволила российской команде перевести матч в овертайм. Удачная игра нападающего на МЧМ вынудила скаутов НХЛ переосмыслить своё отношение к этому хоккеисту.

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К тому же в прошлом сезоне форвард стал лучшим снайпером лиги Квебека, забросив 46 шайб. В результате Соколов был выбран «Оттавой Сенаторз» на драфте НХЛ в 2020 году во втором раунде под общим 61-м номером. Сейчас Егор находится в тренировочном лагеря клуба НХЛ.

Максим Соркин (ЦСКА)



В отличие от одноклубника Ртищева, нападающий Соркин большую часть сезона проводит в КХЛ. Максим сыграл 30 матчей за «армейцев» Москвы, сумев отметиться четырьмя заброшенными шайбами и четырьмя результативными передачами. Вполне удовлетворительная статистика для нападающего четвёртого звена ЦСКА, не получающего значительного игрового времени в большинстве. Никитин выделяет работоспособность форварда и не боится выпускать молодого нападающего на лёд на последних минутах матчей.



Дмитрий Воронков («Ак Барс»)



Молодёжный чемпионат мира в Чехии оставил о Воронкове двоякое впечатление. С одной стороны, нападающий был важной частью команды Брагина и Ларионова, набрал 7 (3+4) очков за результативность и не отбывал номер на льду, как и все остальные игроки. С другой стороны, Воронкова подводили проблемы с дисциплиной и постоянные удаления, из-за которых российская молодёжка часто страдала. В одной только финальной игре с канадцами 19-летний нападающий схлопотал два малых штрафа, и оба из них закончились для россиян пропущенными шайбами.

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В нынешнем сезоне Дмитрий провёл большую работу над собой, сократив количество неоправданных удалений. Является ключевым игроком команды Дмитрия Квартальнова и порой выходит на лёд даже в первом звене с Найджелом Доусом и Стефаном да Костой. В составе сборной России провёл очень сильный домашний этап Евротура, сумев оформить дубль за пять минут в матче с командой Финляндии.