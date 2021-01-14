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«Локомотив» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
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«Локомотив» — ЦСКА: стали известны составы команд

«Локомотив» — ЦСКА: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

«Локомотив» и ЦСКА опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив». Встреча состоится сегодня, 14 января. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Локомотив»:

Паскуале (Коновалов);
Охтамаа — Рафиков, Петерссон — Ткачёв — Аверин;
Черепанов — Марченко, Каюмов — Ландер — Пулккинен;
Баранцев — Осипов, Коршков — Красовский — Беляев;
Мисюль, Берёзкин, Дарьин — Алексеев — Коваленко.

ЦСКА:

Юханссон (Шарыченков);
Робинсон — Блажиевский, Попов — Соркин — Сошников;
Дальбек — Саморуков, Мамин — Шалунов — Окулов;
Гилмор — Сергеев, Юртайкин — Андронов — Телегин;
Ибрагимов, Максимов, Коростелёв — Мингачёв — Ртищев.

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