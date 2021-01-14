«Локомотив» — ЦСКА: стали известны составы команд

«Локомотив» и ЦСКА опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив». Встреча состоится сегодня, 14 января. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Локомотив»:

Паскуале (Коновалов);

Охтамаа — Рафиков, Петерссон — Ткачёв — Аверин;

Черепанов — Марченко, Каюмов — Ландер — Пулккинен;

Баранцев — Осипов, Коршков — Красовский — Беляев;

Мисюль, Берёзкин, Дарьин — Алексеев — Коваленко.

ЦСКА:

Юханссон (Шарыченков);

Робинсон — Блажиевский, Попов — Соркин — Сошников;

Дальбек — Саморуков, Мамин — Шалунов — Окулов;

Гилмор — Сергеев, Юртайкин — Андронов — Телегин;

Ибрагимов, Максимов, Коростелёв — Мингачёв — Ртищев.