«Не знаю, как это сказать». Речь Капризова в раздевалке «Миннесоты» после дебюта в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» победил «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 4:3 ОТ. Российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов, для которого этот матч был дебютным в НХЛ, записал на свой счёт заброшенную шайбу в овертайме и две результативные передачи.

После матча капитан «Уайлд» Джаред Сперджен вручил Капризову каску как лучшему игроку команды в этом матче. «Я не знаю, как это сказать. Хорошая работа, ребята», — сказал российский форвард.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Миннесоты».

Капризов стал третьим новичком в истории НХЛ, забившим в овертайме дебютного матча в лиге. В сезоне-1941/1942 подобным образом дебютировал в лиге Ник Кнотт, а в октябре 1990 года нападающий «Калгари Флэймз» Тим Суини принёс победу «огонькам», забросив шайбу в дополнительном отрезке. С тех пор никому из новичков лиги не удавалось отличиться в овертайме первого матча в НХЛ.