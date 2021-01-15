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Знарок объяснил, почему «Спартак» потерпел поражение в матче с «Йокеритом»

Знарок объяснил, почему «Спартак» потерпел поражение в матче с «Йокеритом»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок объяснил, в чём причина неудачи красно-белых в домашнем матче с финским «Йокеритом» (1:3).

«Усталость присутствует, одним составом играли почти всю серию, ждём травмированных. Другая причина поражения — второй раз получаем в большинстве шайбу. В третьем периоде был шанс отыграться, шайба интересно выложилась на пятак…» — приводит слова Знарка пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, финский «Йокерит» обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки. Это поражение стало вторым подряд для «Спартака».

«Спартак» потерпел второе поражение подряд, уступив «Йокериту»
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