«Спартак» потерпел второе поражение подряд, уступив «Йокериту»

Финский «Йокерит» обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

На 13-й минуте Ессе Йоэнсуу вывел финскую команду вперёд. Через 14 секунд Робин Ганзл сравнял счёт. В начале второго периода Юлиус Юнттила вновь вывел гостей вперёд. На 58-й минуте Петер Регин увеличил преимущество «джокеров».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» сыграет в Москве с ЦСКА, «Йокерит» в Хельсинки встретится с «Барысом». Обе встречи состоятся 19 января.