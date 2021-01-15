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«Спартак» потерпел второе поражение подряд, уступив «Йокериту»

«Спартак» потерпел второе поражение подряд, уступив «Йокериту»
Хоккей / КХЛ 0

Финский «Йокерит» обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

На 13-й минуте Ессе Йоэнсуу вывел финскую команду вперёд. Через 14 секунд Робин Ганзл сравнял счёт. В начале второго периода Юлиус Юнттила вновь вывел гостей вперёд. На 58-й минуте Петер Регин увеличил преимущество «джокеров».

КХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2021, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 3
Йокерит
Хельсинки
0:1 Йоэнсуу (Грант, О'Нилл) – 12:59' (5x4)   1:1 Ганзл (Радил) – 13:13' (5x5)   1:2 Юнттила (Норман) – 22:24' (4x5)   1:3 Регин (Савинайнен, Грант) – 57:56' (5x5)

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» сыграет в Москве с ЦСКА, «Йокерит» в Хельсинки встретится с «Барысом». Обе встречи состоятся 19 января.

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