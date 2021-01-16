3 хоккеиста получили отстранение от игр НХЛ согласно протоколу COVID-19

Журналист Крис Джонстон в «Твиттере» информирует, что список отстранённых от матчей хоккеистов НХЛ пополнился ещё 3 игроками.
Согласно информации источника, в списке оказались 32-летний форвард «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал, а также Эрик Комри из «Нью-Джерси Дэвилз» и Антон Форсберг из «Виннипег Джетс». В свою очередь из списка были удалены следующие хоккеисты: Бен Хаттон («Анахайм Дакс»), Карсон Кульман («Бостон Брюинз»), Гаэтан Хаас и Джеймс Нил (оба – «Эдмонтон Ойлерз»), Лука Сбиса («Нэшвилл Предаторз»), Каспери Капанен («Питтсбург Пингвинз»).
Отметим, что игроки, фигурирующие в списке протокола НХЛ по COVID-19, могут быть внесены туда по ряду причин: неподтвержденный положительный тест, подтвержденный случай COVID-19, изоляция при появлении симптомов, отслеживание контактов или карантин по причинам, связанным с поездкой.
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