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«Трактор» всухую обыграл «Локомотив», забросив 4 шайбы

«Трактор» всухую обыграл «Локомотив», забросив 4 шайбы
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» обыграл ярославский «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Арена-Трактор» имени Валерия Белоусова в Челябинске и завершилась со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

По два очка в составе победителей набрали Томаш Гика (1+1) и Даниил Ильин (1+1). Шайбы у хозяев также забросили Вячеслав Основин и Лоуренс Пилут. Голкипер «Трактора» Роман Вилл оформил четвёртый шат-аут в сезоне, отразив 23 броска.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» дома встретится с омским «Авангардом», а «Локомотив» в Магнитогорске — с местным «Металлургом». Обе встречи состоятся 19 января.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2021, воскресенье. 15:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Основин (Шварёв, Ильин) – 01:52' (5x5)   2:0 Гика (Кравцов) – 12:49' (5x5)   3:0 Пилут (Манухов) – 37:06' (5x5)   4:0 Ильин (Гика, Телегин) – 57:27' (5x5)
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