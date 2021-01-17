«Трактор» всухую обыграл «Локомотив», забросив 4 шайбы

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» обыграл ярославский «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Арена-Трактор» имени Валерия Белоусова в Челябинске и завершилась со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.
По два очка в составе победителей набрали Томаш Гика (1+1) и Даниил Ильин (1+1). Шайбы у хозяев также забросили Вячеслав Основин и Лоуренс Пилут. Голкипер «Трактора» Роман Вилл оформил четвёртый шат-аут в сезоне, отразив 23 броска.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» дома встретится с омским «Авангардом», а «Локомотив» в Магнитогорске — с местным «Металлургом». Обе встречи состоятся 19 января.
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