Заварухин: в домашнем матче с «Салаватом» «Сибирь» даже лучше играла, но проиграла

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (4:3 Б).

«Поздравляю ребят и болельщиков с победой. Во втором периоде где-то немного отдали инициативу сопернику, сыграли больше в обороне. Здорово, что забили вшестером, потому что нечасто это бывает с нами в нынешнем сезоне, и по буллитам выиграли. Нам нужны очки, мы боремся за плей-офф.

Я хочу, чтобы команда каждый матч играла на победу. Бывают встречи, где удаётся сыграть. Бывает, где не удаётся. Сегодня нам удалось, и мы добыли два очка. В домашнем матче с «Салаватом Юлаевом» мы даже лучше играли, но проиграли. Это спорт, везёт сильнейшим, и где-то мы недорабатываем. Сегодня доработали», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.