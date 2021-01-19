«Сент-Луис» победил «Сан-Хосе», у Барбашёва голевая передача

В очередном матче регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» в «Энтерпрайз-центре» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 5:4.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джастин Фолк (2), Майк Хоффман, Джейден Шварц и Джордан Кайру. Российский форвард Иван Барбашёв за 09.50 сделал голевую передачу и совершил один бросок.
В составе «Сан-Хосе» голами отметились Кевин Лабанк, Логан Кутюр (2) и Брент Бёрнс.
В следующем матче команды сыграют между собой 21 января. Затем «Сент-Луис» дома примет «Лос-Анджелес Кингз» (24 и 25 января), а «Сан-Хосе» на выезде проведёт матчи с «Миннесотой» (23 и 25 января).
В других матчах игрового дня встречаются «Анахайм Дакс» – «Миннесота Уайлд», «Калгари Флэймз» – «Ванкувер Кэнакс», «Вегас Голден Найтс» – «Аризона Койотс».
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