Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Сент-Луис» победил «Сан-Хосе», у Барбашёва голевая передача

«Сент-Луис» победил «Сан-Хосе», у Барбашёва голевая передача
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» в «Энтерпрайз-центре» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 5:4.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джастин Фолк (2), Майк Хоффман, Джейден Шварц и Джордан Кайру. Российский форвард Иван Барбашёв за 09.50 сделал голевую передачу и совершил один бросок.

В составе «Сан-Хосе» голами отметились Кевин Лабанк, Логан Кутюр (2) и Брент Бёрнс.

В следующем матче команды сыграют между собой 21 января. Затем «Сент-Луис» дома примет «Лос-Анджелес Кингз» (24 и 25 января), а «Сан-Хосе» на выезде проведёт матчи с «Миннесотой» (23 и 25 января).

В других матчах игрового дня встречаются «Анахайм Дакс» – «Миннесота Уайлд», «Калгари Флэймз» – «Ванкувер Кэнакс», «Вегас Голден Найтс» – «Аризона Койотс».

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2021, вторник. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 4
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Лабанк (Бёрнс, Кутюр) – 11:38' (5x5)   0:2 Кутюр (Гертл, Бёрнс) – 14:18' (5x4)   1:2 Фолк (Барбашев, Гуннарссон) – 22:36' (5x5)   2:2 Хоффман (Парэйко, Бозак) – 24:09' (5x5)   2:3 Бёрнс (Кейн, Гертл) – 32:06' (5x4)   3:3 Шенн (Кайру) – 34:17' (5x5)   4:3 Фолк (Перрон, О'Райлли) – 39:00' (5x5)   4:4 Кутюр (Лабанк, Шимек) – 44:17' (5x5)   5:4 Кайру (Парэйко, Крюг) – 50:28' (5x5)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021