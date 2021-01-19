«Престарелый Кови не может клюшку держать». Новое шоу «Авангарда» с участием Ковальчука

Пресс-служба «Авангарда» подготовила новое шоу с участием игроков омской команды. Два капитана «ястребов» Алексей Емелин и Илья Ковальчук прочитали, что пишут про них хоккейные болельщики, и отреагировали на слова фанатов.

Видео можно посмотреть в официальном YouTube-канале «Авангарда».

В нынешнем сезоне 37-летний Ковальчук принял участие в восьми матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил три шайбы и сделал четыре результативные передачи при показателе полезности "-8" и восьми минутах штрафного времени.

34-летний Емелин провёл 46 матчей в этой регулярке, забросив четыре шайбы и сделав 13 голевых передач при полезности "-3" и 57 минутах штрафного времени.