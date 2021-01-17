Ковальчук снова с минусом и без голов. Система «Авангарда» даёт сбой

Серии поражений случаются абсолютно у всех команд КХЛ, поэтому не стоит забрасывать омский клуб камнями и говорить о какой-то провальной работе. Нет, ничего подобного не происходит. «Авангард» находится в лидирующей группе Восточной конференции, возглавляет дивизион Чернышёва и в целом чувствует себя неплохо.

Но когда дело касается грандов и клубов такого уровня, любые проигрыши сразу бросаются в глаза. Тем более когда они идут один за другим. После отчётного матча с «Автомобилистом» в Екатеринбурге команда Боба Хартли уступила в третий раз подряд. Похоже, что система канадского тренера снова начала давать сбой.

При этом болельщики «ястребов» прекрасно помнят прошлый сезон, когда их команда в первом же раунде по всем статьям уступила «Салавату Юлаеву». По сути, у Хартли был только один мощный сезон в «Авангарде». Самый первый, когда сибиряки дошли до финала Кубка Гагарина, где не совладали со сметавшим всех на своём пути ЦСКА. Далее начались проблемы. При этом вопросы возникали как и по физическому состоянию некоторых игроков, так и в плане непростого характера Хартли.



«Обидный результат у сегодняшнего матча. Во втором периоде, думаю, мы могли и должны были вести дальше по счёту — у нас были просто невероятные шансы, могли забивать, но, к сожалению, не сумели этого сделать. В третьем периоде мы в самом начале схватили удаление и успешно его нейтрализовали, но через несколько секунд «Автомобилист» хорошо вышел на ворота, и счёт стал уже 2:1. После этого они уже перехватили инициативу, не позволили нам ничего сделать и довели встречу до победы», — прокомментировал третье поражение подряд сам Боб Хартли.

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Так в чём же причины очередного спада и как выступает за «Авангард» звёздный новичок клуба Илья Ковальчук? Состав у Омска очень хороший, тут не придраться. Не зря у «ястребов» один из самых солидных бюджетов в КХЛ.



Конечно, нельзя не отметить участившиеся травмы, в том числе и у ведущих игроков. Не зря же Хартли периодически жалуется не нехватку глубины состава. В лазарете Шарипзянов, Покка, Чинахов, а после игры в Казани туда отправился и Секач. Всё это ключевые хоккеисты команды, которых однозначно не хватает.

Но списывать всё на одни травмы нельзя. У «Авангарда» отличный тренер по физической подготовке – Брэндон Бови зарекомендовал себя с лучшей стороны ещё со времён работы в «Ак Барсе». Однако периодически команда проседает в физическом плане, сил на концовку не хватает. Возможно, таков хитрый план тренерского штаба омичей, чтобы игроки подошли в оптимальной форме к матчам плей-офф. Но ведь и регулярку нужно доиграть как положено.



«Авангард» стал очень много ошибаться в обороне. Повторимся, сказывается отсутствие двух ведущих защитников. В том числе и поэтому не получается вывозить игру в защите, а ведь системность Хартли всегда славилась жёсткой дисциплиной. Команда просто не привыкла много пропускать.



В атаке, кстати, команда Хартли играет неплохо, однако в последних двух матчах у неё просто ужасная реализация. Моменты создаются, но шайба будто не идёт в ворота. И здесь мы вспомним про Илью Ковальчука. Большого мастера и человека, способного повести за собой остальных. Илья много пропустил, ему сложно сразу влиться в новую команду и показывать мощный хоккей. Это понимает и сам игрок, и главный тренер, прекрасно знающий возможности Ковальчука.



37-летнему нападающему нужно время, а пока у него очередной минус в графе «полезность» («-2»). Встреча с «Автомобилистом» стала для нападающего восьмой в форме сибирского клуба. И ещё ни разу Илья не ушёл со льда с положительным коэффициентом полезных действий. В атаке, кстати, россиянин хорош 7 (3+4), а вот вернуться назад и отпахать в обороне явно не хватает сил. Правда, три последних матча Ковальчук уходил со льда без заброшенных шайб.

«Сам удивился, что стал капитаном». Первое интервью с Ковальчуком в «Авангарде» Звёздный новичок «ястребов» рассказал о своём контракте с омским клубом, предложениях из НХЛ и планах на будущее.

Не выручает приглашённый из «Куньлуня» чешский голкипер Шимон Грубец. Если честно, то не видно, чем этот чех лучше россиянина Эмиля Гарипова, обменянного в московское «Динамо». Так ведь Грубец, в отличие от Гарипова, ещё и место легионера занимает. Кстати, притих форвард Сергей Толчинский, ударно начавший регулярный чемпионат. Но свой личный кризис Толчинский уже преодолел, в декабре нападающий выглядел ещё хуже.



Нет сомнений, что «Авангард» всё равно прибавит и постарается не упустить второе место на Востоке (убежавший вперёд «Ак Барс» уже вряд ли догнать), но с в связи с неумолимым приближением плей-офф тренерскому штабу «ястребов» впору серьёзно задуматься, иначе можно наступить на прошлогодние грабли. Тогда снова придётся делать неутешительные выводы.