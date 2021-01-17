Ковальчук снова с минусом и без голов. Система «Авангарда» даёт сбой

Серии поражений случаются абсолютно у всех команд КХЛ, поэтому не стоит забрасывать омский клуб камнями и говорить о какой-то провальной работе. Нет, ничего подобного не происходит. «Авангард» находится в лидирующей группе Восточной конференции, возглавляет дивизион Чернышёва и в целом чувствует себя неплохо.
Но когда дело касается грандов и клубов такого уровня, любые проигрыши сразу бросаются в глаза. Тем более когда они идут один за другим. После отчётного матча с «Автомобилистом» в Екатеринбурге команда Боба Хартли уступила в третий раз подряд. Похоже, что система канадского тренера снова начала давать сбой.
При этом болельщики «ястребов» прекрасно помнят прошлый сезон, когда их команда в первом же раунде по всем статьям уступила «Салавату Юлаеву». По сути, у Хартли был только один мощный сезон в «Авангарде». Самый первый, когда сибиряки дошли до финала Кубка Гагарина, где не совладали со сметавшим всех на своём пути ЦСКА. Далее начались проблемы. При этом вопросы возникали как и по физическому состоянию некоторых игроков, так и в плане непростого характера Хартли.
«Обидный результат у сегодняшнего матча. Во втором периоде, думаю, мы могли и должны были вести дальше по счёту — у нас были просто невероятные шансы, могли забивать, но, к сожалению, не сумели этого сделать. В третьем периоде мы в самом начале схватили удаление и успешно его нейтрализовали, но через несколько секунд «Автомобилист» хорошо вышел на ворота, и счёт стал уже 2:1. После этого они уже перехватили инициативу, не позволили нам ничего сделать и довели встречу до победы», — прокомментировал третье поражение подряд сам Боб Хартли.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.
Так в чём же причины очередного спада и как выступает за «Авангард» звёздный новичок клуба Илья Ковальчук? Состав у Омска очень хороший, тут не придраться. Не зря у «ястребов» один из самых солидных бюджетов в КХЛ.
Конечно, нельзя не отметить участившиеся травмы, в том числе и у ведущих игроков. Не зря же Хартли периодически жалуется не нехватку глубины состава. В лазарете Шарипзянов, Покка, Чинахов, а после игры в Казани туда отправился и Секач. Всё это ключевые хоккеисты команды, которых однозначно не хватает.
Но списывать всё на одни травмы нельзя. У «Авангарда» отличный тренер по физической подготовке – Брэндон Бови зарекомендовал себя с лучшей стороны ещё со времён работы в «Ак Барсе». Однако периодически команда проседает в физическом плане, сил на концовку не хватает. Возможно, таков хитрый план тренерского штаба омичей, чтобы игроки подошли в оптимальной форме к матчам плей-офф. Но ведь и регулярку нужно доиграть как положено.
«Авангард» стал очень много ошибаться в обороне. Повторимся, сказывается отсутствие двух ведущих защитников. В том числе и поэтому не получается вывозить игру в защите, а ведь системность Хартли всегда славилась жёсткой дисциплиной. Команда просто не привыкла много пропускать.
В атаке, кстати, команда Хартли играет неплохо, однако в последних двух матчах у неё просто ужасная реализация. Моменты создаются, но шайба будто не идёт в ворота. И здесь мы вспомним про Илью Ковальчука. Большого мастера и человека, способного повести за собой остальных. Илья много пропустил, ему сложно сразу влиться в новую команду и показывать мощный хоккей. Это понимает и сам игрок, и главный тренер, прекрасно знающий возможности Ковальчука.
37-летнему нападающему нужно время, а пока у него очередной минус в графе «полезность» («-2»). Встреча с «Автомобилистом» стала для нападающего восьмой в форме сибирского клуба. И ещё ни разу Илья не ушёл со льда с положительным коэффициентом полезных действий. В атаке, кстати, россиянин хорош 7 (3+4), а вот вернуться назад и отпахать в обороне явно не хватает сил. Правда, три последних матча Ковальчук уходил со льда без заброшенных шайб.
Не выручает приглашённый из «Куньлуня» чешский голкипер Шимон Грубец. Если честно, то не видно, чем этот чех лучше россиянина Эмиля Гарипова, обменянного в московское «Динамо». Так ведь Грубец, в отличие от Гарипова, ещё и место легионера занимает. Кстати, притих форвард Сергей Толчинский, ударно начавший регулярный чемпионат. Но свой личный кризис Толчинский уже преодолел, в декабре нападающий выглядел ещё хуже.
Нет сомнений, что «Авангард» всё равно прибавит и постарается не упустить второе место на Востоке (убежавший вперёд «Ак Барс» уже вряд ли догнать), но с в связи с неумолимым приближением плей-офф тренерскому штабу «ястребов» впору серьёзно задуматься, иначе можно наступить на прошлогодние грабли. Тогда снова придётся делать неутешительные выводы.
- 17 января 2021
-
21:05
-
21:02
-
20:53
-
20:47
-
20:38
-
20:17
-
20:06
-
19:47
-
19:35
-
19:22
-
18:38
-
18:22
-
18:00
-
17:23
-
17:18
-
17:13
-
16:42
-
16:30
-
16:19
-
15:35
-
15:00
-
14:37
-
14:10
-
13:46
-
13:34
-
13:22
-
12:45
-
12:07
-
12:00
-
11:31
-
11:05
-
10:45
-
10:12
-
09:55
-
09:41