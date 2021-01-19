Оргкомитет ЧМ-2021 в Минске сделал заявление по лишению Беларуси права проведения турнира

Организационный комитет по подготовке и проведению чемпионата мира—2021 в Минске отреагировал на решение Международной федерации хоккея о переносе матчей турнира из Беларуси.

«Организационный комитет по подготовке и проведению в 2021 году в городе Минске чемпионата мира по хоккею с шайбой сожалеет о принятом безосновательном решении IIHF о переносе из Беларуси этого турнира. Таким решением создаётся прецедент, при котором спортивные соревнования, призванные объединять страны и народы, способствовать установлению мира и согласия в духе олимпийских принципов, могут превращаться в инструмент раздора и давления в угоду интересам политиканов.

С момента выбора в качестве организатора чемпионата мира 2021 года Беларусь неукоснительно исполняла все контрактные обязательства по организации турнира в нашей стране и уже провела значительную работу в этом направлении. За последние годы наша страна зарекомендовала себя как надёжный партнёр международных федераций и спортивных организаций в проведении крупнейших международных форумов. Свидетельством тому является проведение в 2019 году II Европейских игр, которые наша страна гостеприимно приняла по просьбе Европейских олимпийских комитетов.

Вместе с тем мы по-прежнему верим в главенство объединяющей силы спорта и в то, что международное спортивное сообщество сможет выйти из-под влияния политических и финансовых сил, а хоккейная семья станет ещё более крепкой и не будет оглядываться на политические амбиции людей, не имеющих ничего общего со спортом», — говорится в заявлении оргкомитета, опубликованном на сайте совета министров Беларуси.

Мировое первенство должно было пройти в Риге (Латвия) и Минске с 21 мая по 6 июня, но столица Беларуси лишилась этого права по решению совета ИИХФ.