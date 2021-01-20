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Гол Малкина помог «Питтсбургу» одержать вторую подряд победу над «Вашингтоном»

Гол Малкина помог «Питтсбургу» одержать вторую подряд победу над «Вашингтоном»
Хоккей / НХЛ 0
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз», победу в которой одержали хозяева льда – 5:4 ОТ.

В составе «Питтсбурга» заброшенные шайбы на свой счёт записали Колтон Севьюр, Джейк Гюнцель, Теодор Блюгерс, Евгений Малкин, а гол Сидни Кросби в овертайме принёс «Пингвинз» победу в матче. У «Вашингтона» отличились Ларс Эллер, Евгений Кузнецов и Том Уилсон, отметившийся дублем.

Александр Овечкин отметился результативной передачей, набрав 5-е (1+4) очко в сезоне. Его игровое время составило 18 минут 20 секунд, а показатель полезности «0».

Для Евгения Малкина этот гол стал первым результативным действием в текущем сезоне, за 3 игры до этого на его счету был лишь отрицательный коэффициент полезности – «-2».

Напомним, что в предыдущем матче, состоявшемся 17 января, «Питтсбург» одолел «Вашингтон» по буллитам – 4:3 Б.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2021, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 4
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Эллер (Оши, Паник) – 04:55' (5x5)   1:1 Севьюр (Блюгерс, Капанен) – 16:52' (5x5)   1:2 Уилсон (Овечкин) – 16:58' (5x5)   1:3 Уилсон (Карлсон) – 19:43' (5x5)   2:3 Гюнцель (Раст, Кросби) – 25:45' (5x3)   2:4 Кузнецов (Спронг, Врана) – 28:16' (5x5)   3:4 Блюгерс (Десмит) – 35:07' (3x5)   4:4 Малкин (Летанг, Кросби) – 37:15' (5x4)   5:4 Кросби (Летанг, Гюнцель) – 61:11' (3x3)
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