Гол Малкина помог «Питтсбургу» одержать вторую подряд победу над «Вашингтоном»

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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз», победу в которой одержали хозяева льда – 5:4 ОТ.

В составе «Питтсбурга» заброшенные шайбы на свой счёт записали Колтон Севьюр, Джейк Гюнцель, Теодор Блюгерс, Евгений Малкин, а гол Сидни Кросби в овертайме принёс «Пингвинз» победу в матче. У «Вашингтона» отличились Ларс Эллер, Евгений Кузнецов и Том Уилсон, отметившийся дублем.

Александр Овечкин отметился результативной передачей, набрав 5-е (1+4) очко в сезоне. Его игровое время составило 18 минут 20 секунд, а показатель полезности «0».

Для Евгения Малкина этот гол стал первым результативным действием в текущем сезоне, за 3 игры до этого на его счету был лишь отрицательный коэффициент полезности – «-2».

Напомним, что в предыдущем матче, состоявшемся 17 января, «Питтсбург» одолел «Вашингтон» по буллитам – 4:3 Б.