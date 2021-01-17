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«Питтсбург» одержал первую победу в сезоне, одолев «Вашингтон» в серии буллитов

«Питтсбург» одержал первую победу в сезоне, одолев «Вашингтон» в серии буллитов
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) и завершилась со счётом 4:3 Б (1:2, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Майка Салливана.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал форвард «Пингвинз» Джейк Гюнцель. В основное время у «Питтсбурга» отличились Эван Родригес, Колтон Севьюр, Маркус Петтерссон. Евгений Малкин не отметился результативными действиями.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 23 минуты 54 секунды, нанёс 6 бросков и набрал 2 (1+1) очка. Две результативные передачи отдал Евгений Кузнецов. Защитник Дмитрий Орлов окончил матч с показателем полезности «-1». Голкипер гостей Илья Самсонов отразил 24 броска из 27.

20 января команды снова проведут матч в Питтсбурге. Начало встречи — в 3:00 мск.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2021, воскресенье. 20:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 3
Б
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Родригес (Дюмулен, Гюнцель) – 00:19' (5x5)   1:1 Дауд – 12:04' (5x5)   1:2 Овечкин (Кузнецов, Уилсон) – 14:24' (5x5)   2:2 Севьюр (Блюгерс) – 22:10' (5x5)   2:3 Бекстрём (Кузнецов, Овечкин) – 30:09' (4x3)   3:3 Петтерссон (Цукер, Раст) – 32:57' (5x5)   4:3 Гюнцель – 65:00' (ПБ)
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