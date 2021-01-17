«Питтсбург» одержал первую победу в сезоне, одолев «Вашингтон» в серии буллитов

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) и завершилась со счётом 4:3 Б (1:2, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Майка Салливана.
Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал форвард «Пингвинз» Джейк Гюнцель. В основное время у «Питтсбурга» отличились Эван Родригес, Колтон Севьюр, Маркус Петтерссон. Евгений Малкин не отметился результативными действиями.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 23 минуты 54 секунды, нанёс 6 бросков и набрал 2 (1+1) очка. Две результативные передачи отдал Евгений Кузнецов. Защитник Дмитрий Орлов окончил матч с показателем полезности «-1». Голкипер гостей Илья Самсонов отразил 24 броска из 27.
20 января команды снова проведут матч в Питтсбурге. Начало встречи — в 3:00 мск.
- 17 января 2021
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