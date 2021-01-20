Вице-президент ИИХФ: вспоминаю ЧМ-2014 в Беларуси. Тогда казалось, что Беларусь изменится
Вице-президент ИИХФ Калерво Куммола высказался о переносе матчей ЧМ-2021 из Минска.
«Как только в Беларуси прошли президентские выборы и Александр Лукашенко не пустил на них наблюдателей, я подумал, что могут возникнуть трудности с турниром в Минске.
Я вспоминаю чемпионат в Беларуси в 2014 году. Тогда казалось, что Беларусь изменится. Но ничего не изменилось.
И этот человек (Лукашенко. — Прим. «Чемпионата») не изменится никогда и ни по какой причине», — приводит слова Куммолы Iltalehti.
Решение о переносе матчей ЧМ-2021 из Минска принималось на фоне политической ситуации в Беларуси после выборов президента. После того как было объявлено о победе Александра Лукашенко, по всей стране прошли акции протеста.
ИИХФ лишила Минск права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года
Рекомендуем вам
- 20 января 2021
-
19:48
-
19:27
-
16:23
-
14:35
-
13:41
-
12:40
-
07:19
- 19 января 2021
-
19:04
-
16:00
-
15:40
-
15:24
-
14:25
-
14:07
-
12:46
-
12:00
-
10:41
-
10:25
- 18 января 2021
-
23:59
-
23:27
-
23:13
-
23:04
-
22:35
-
22:15
-
22:11
-
22:05
-
21:50
-
21:40
-
21:39
-
21:32
-
21:23
-
21:14
-
20:54
-
20:51
-
20:23
-
20:12
Партнерский контент
Рекомендуем вам