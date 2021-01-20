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Вице-президент ИИХФ: вспоминаю ЧМ-2014 в Беларуси. Тогда казалось, что Беларусь изменится

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Вице-президент ИИХФ: вспоминаю ЧМ-2014 в Беларуси. Тогда казалось, что Беларусь изменится
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Вице-президент ИИХФ Калерво Куммола высказался о переносе матчей ЧМ-2021 из Минска.

«Как только в Беларуси прошли президентские выборы и Александр Лукашенко не пустил на них наблюдателей, я подумал, что могут возникнуть трудности с турниром в Минске.

Я вспоминаю чемпионат в Беларуси в 2014 году. Тогда казалось, что Беларусь изменится. Но ничего не изменилось.

И этот человек (Лукашенко. — Прим. «Чемпионата») не изменится никогда и ни по какой причине», — приводит слова Куммолы Iltalehti.

Решение о переносе матчей ЧМ-2021 из Минска принималось на фоне политической ситуации в Беларуси после выборов президента. После того как было объявлено о победе Александра Лукашенко, по всей стране прошли акции протеста.

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