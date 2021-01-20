Вице-президент ИИХФ: вспоминаю ЧМ-2014 в Беларуси. Тогда казалось, что Беларусь изменится

Вице-президент ИИХФ Калерво Куммола высказался о переносе матчей ЧМ-2021 из Минска.



«Как только в Беларуси прошли президентские выборы и Александр Лукашенко не пустил на них наблюдателей, я подумал, что могут возникнуть трудности с турниром в Минске.



Я вспоминаю чемпионат в Беларуси в 2014 году. Тогда казалось, что Беларусь изменится. Но ничего не изменилось.



И этот человек (Лукашенко. — Прим. «Чемпионата») не изменится никогда и ни по какой причине», — приводит слова Куммолы Iltalehti.



Решение о переносе матчей ЧМ-2021 из Минска принималось на фоне политической ситуации в Беларуси после выборов президента. После того как было объявлено о победе Александра Лукашенко, по всей стране прошли акции протеста.

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