ИИХФ лишила Минск права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года

На заседании Международной федерации хоккея (ИИХФ) было принято решение об отмене проведения части чемпионата мира по хоккею—2021 в Минске, информирует официальный сайт организации. Место проведения турнира будет определено позднее.

Совет ИИХФ определил, что в настоящее время невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении турнира в Беларуси.

Турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Напомним, различные европейские общественные организации призывали ИИХФ перенести чемпионат мира 2021 года из Минска из-за напряжённой политической ситуации в Беларуси.

Словацкая Братислава и датский Хернинг уже выступили с инициативой принять у себя белорусскую часть предстоящего турнира. Кроме этого не исключён вариант, при котором ЧМ-2021 будет полностью сыгран в Риге в условиях «пузыря».