Яшин — об отстранении игроков «Вашингтона»: это станет серьёзным испытанием для «Кэпиталз»

Бывший форвард сборной России Алексей Яшин прокомментировал ситуацию с нарушением российскими игроками «Вашингтон Кэпиталз» протокола COVID-19.

«Безусловно, плохо, что ребята теперь не смогут играть. Это станет серьёзным испытанием и для них, и для «Вашингтона». Есть мнение, что эту ситуацию развили специально, но говорить об этом преждевременно. Несмотря на то что к НХЛ есть вопросы, всё же правила надо соблюдать», — приводит слова Яшина РИА «Новости».

Сегодня, 21 января, НХЛ включила российских игроков «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Илью Самсонова в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за нарушения протокола коронавируса. Также лига оштрафовала клуб на $ 100 тыс.