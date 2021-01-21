Считаете ли вы справедливым наказание для Овечкина за нарушение протокола COVID-19?

Сегодня, 21 января, Национальная хоккейная лига включила российских игроков «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Илью Самсонова в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за нарушения протокола коронавируса. Также лига оштрафовала клуб на $ 100 тыс. за нарушения запрета на социальное взаимодействие между членами команды, которые находились в тесном контакте и не носили медицинских масок.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Считаете ли вы справедливым наказание для Овечкина и других российских игроков за нарушение протокола COVID-19?».

Принять участие в опросе можно на Quiz.

Стоит заметить, что по информации телеканала TSN, россияне, скорее всего, пропустят ближайшие тренировки «Вашингтона», но смогут получить разрешение принять участие в следующем матче столичной команды в регулярном чемпионате НХЛ.