Лавиолетт: не знаю, почему матчи «Вашингтона» не перенесли — НХЛ всё решает индивидуально

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал перспективу провести ближайшие четыре матча без своих лидеров. Недавно Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов были помещены на карантин за нарушение протоколов безопасности.
«Честно говоря, я не знаю, сообщил наш клуб о нарушении сам или всё было раскрыто каким-то другим способом. Я знаю, что лига переносила матчи «Каролины» и «Далласа», но НХЛ принимает решения о переносе индивидуально. Трудно сказать, повлияло ли нарушение протокола нашими игроками на решение по делу нашей команды. Я не знаю, по какой причине наши матчи не были перенесены», — приводит слова Лавиолетта New York Times.
Напомним, что матчи «Вашингтона» не были перенесены и столичным придётся играть без четырёх ведущих хоккеистов.
- 22 января 2021
-
12:37
-
12:10
-
12:01
-
11:35
-
11:00
-
10:35
-
10:15
-
10:00
-
09:41
-
09:30
-
09:16
-
09:08
-
09:00
-
08:53
-
08:35
-
08:21
-
08:11
-
07:35
-
07:00
-
06:32
-
06:30
-
06:21
-
06:15
-
06:12
-
06:02
-
05:51
-
04:25
-
02:48
- 21 января 2021
-
23:51
-
23:15
-
23:12
-
23:10
-
23:06
-
22:47
-
22:40