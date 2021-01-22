Лавиолетт: не знаю, почему матчи «Вашингтона» не перенесли — НХЛ всё решает индивидуально

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал перспективу провести ближайшие четыре матча без своих лидеров. Недавно Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов были помещены на карантин за нарушение протоколов безопасности.



«Честно говоря, я не знаю, сообщил наш клуб о нарушении сам или всё было раскрыто каким-то другим способом. Я знаю, что лига переносила матчи «Каролины» и «Далласа», но НХЛ принимает решения о переносе индивидуально. Трудно сказать, повлияло ли нарушение протокола нашими игроками на решение по делу нашей команды. Я не знаю, по какой причине наши матчи не были перенесены», — приводит слова Лавиолетта New York Times.



Напомним, что матчи «Вашингтона» не были перенесены и столичным придётся играть без четырёх ведущих хоккеистов.

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