Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Лавиолетт: не знаю, почему матчи «Вашингтона» не перенесли — НХЛ всё решает индивидуально

Лавиолетт: не знаю, почему матчи «Вашингтона» не перенесли — НХЛ всё решает индивидуально
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал перспективу провести ближайшие четыре матча без своих лидеров. Недавно Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов были помещены на карантин за нарушение протоколов безопасности.

«Честно говоря, я не знаю, сообщил наш клуб о нарушении сам или всё было раскрыто каким-то другим способом. Я знаю, что лига переносила матчи «Каролины» и «Далласа», но НХЛ принимает решения о переносе индивидуально. Трудно сказать, повлияло ли нарушение протокола нашими игроками на решение по делу нашей команды. Я не знаю, по какой причине наши матчи не были перенесены», — приводит слова Лавиолетта New York Times.

Напомним, что матчи «Вашингтона» не были перенесены и столичным придётся играть без четырёх ведущих хоккеистов.

Оши — об отстранении россиян «Вашингтона»: они жалеют, что не будут играть с нами
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021