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В отсутствие Овечкина и Кузнецова в первом звене «Вашингтона» Бекстрём, Врана и Уилсон

В отсутствие Овечкина и Кузнецова в первом звене «Вашингтона» Бекстрём, Врана и Уилсон
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Стал известен состав троек нападения команды Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» в преддверии матча чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз», сообщает журналист Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».

Тройки выглядят так:

Напомним, российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов находятся на карантине и пропустят как минимум четыре матча регулярного чемпионата НХЛ. Лига включила их в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за протокола защиты от коронавируса.

Сообщалось, что НХЛ оштрафовала клуб на $ 100 тыс. за нарушения запрета на социальное взаимодействие между членами команды, которые находились в тесном контакте и не носили медицинских масок.

Овечкин, Кузнецов, Орлов и Самсонов на карантине и пропустят минимум 4 матча в НХЛ
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