В отсутствие Овечкина и Кузнецова в первом звене «Вашингтона» Бекстрём, Врана и Уилсон

Стал известен состав троек нападения команды Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» в преддверии матча чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз», сообщает журналист Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».



Тройки выглядят так:

Якуб Врана — Никлас Бекстрём — Том Уилсон,

Рихард Паник — Ларс Эллер — Ти Джей Оши,

Карл Хагелин — Ник Дауд — Гарнет Хэтэуэй,

Дэниэл Спронг — Брайан Пиньо — Конор Шири.

Напомним, российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов находятся на карантине и пропустят как минимум четыре матча регулярного чемпионата НХЛ. Лига включила их в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за протокола защиты от коронавируса.



Сообщалось, что НХЛ оштрафовала клуб на $ 100 тыс. за нарушения запрета на социальное взаимодействие между членами команды, которые находились в тесном контакте и не носили медицинских масок.