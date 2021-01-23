Артемий Панарин быстрее всех набрал 100 очков за «Рейнджерс»

В Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:1 в пользу «Рейнджерс». Вторую шайбу за «Рейнджерс» забросил Адам Фокс. Результативной передачей отметился российский нападающий Артемий Панарин. Таким образом, россиянину удалось набрать 100-е очко за «Рейнджерс». Для этого ему понадобилось 73 матча. Он быстрее всех, набрал 100 очков за «Рейнджерс». В нынешнем сезоне НХЛ он набрал пятое очко – три гола и две передачи.

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.