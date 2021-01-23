«Торонто» взял реванш у «Эдмонтона». Михеев и Барабанов — без очков

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Торонто Мэйпл Лифс» на домашнем льду одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 4:2.
В составе «Торонто» отличились Адам Брукс, Джимми Веси, Джон Таварес и Митчелл Марнер, а у «Эдмонтона» — Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид.
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Российские представители «Торонто» Илья Михеев и Александр Барабанов провели на льду 13 минут 47 секунд и 7 минут 56 секунд и завершили встречу без результативных действий с показателем полезности «0».
Напомним, что в предыдущем очном противостоянии команд, состоявшемся в ночь с 20 на 21 января, сильнее оказались игроки «Эдмонтона» (3:1).
«Торонто» с 8 очками делит 1-е место с «Монреалем» в турнирной таблице Северного дивизиона, а «Эдмонтон» (4) – на 5-м месте.
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