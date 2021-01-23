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«Торонто» взял реванш у «Эдмонтона». Михеев и Барабанов — без очков

«Торонто» взял реванш у «Эдмонтона». Михеев и Барабанов — без очков
Хоккей / НХЛ 0
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Торонто Мэйпл Лифс» на домашнем льду одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 4:2.

В составе «Торонто» отличились Адам Брукс, Джимми Веси, Джон Таварес и Митчелл Марнер, а у «Эдмонтона» — Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Российские представители «Торонто» Илья Михеев и Александр Барабанов провели на льду 13 минут 47 секунд и 7 минут 56 секунд и завершили встречу без результативных действий с показателем полезности «0».

Напомним, что в предыдущем очном противостоянии команд, состоявшемся в ночь с 20 на 21 января, сильнее оказались игроки «Эдмонтона» (3:1).

«Торонто» с 8 очками делит 1-е место с «Монреалем» в турнирной таблице Северного дивизиона, а «Эдмонтон» (4) – на 5-м месте.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2021, суббота. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Ямамото) – 25:12' (4x5)   1:1 Брукс (Спецца, Броди) – 25:55' (5x4)   2:1 Веси (Нюландер, Керфут) – 31:16' (5x5)   2:2 Макдэвид (Бир, Ньюджент-Хопкинс) – 40:50' (5x5)   3:2 Таварес (Марнер, Нюландер) – 51:46' (5x4)   4:2 Марнер – 59:59' (en)
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