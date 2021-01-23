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Лавиолетт: «Вашингтону» не хватало отсутствующих ребят, но мы одержали трудовую победу

Лавиолетт: «Вашингтону» не хватало отсутствующих ребят, но мы одержали трудовую победу
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал результат матча регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (4:3 Б).

«Это испытание, а порой именно в таких ситуациях одерживаются самые сладкие победы. Наш состав нам нравился. Конечно, нам не хватало отсутствующих ребят, но состав у нас хороший. Мы одержали очень хорошую трудовую победу», — приводит слова Лавиолетта пресс-служба НХЛ.

Напомним, российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов находятся на карантине и пропустят как минимум четыре матча регулярного чемпионата НХЛ. Лига включила их в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за нарушения протокола защиты от коронавируса.

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