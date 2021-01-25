«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Питтсбургу», несмотря на голевую передачу Панарина

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» дома обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:2.
Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Брайан Раст, Джаред Макканн и Джейк Гюнцель. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 14:56 и заработал показатель полезности «-2».
У «Рейнджерс» голы на свой счёт записали Колин Блэквелл и Райан Строум. Форвард гостей Артемий Панарин отыграл 20:33 и сделал голевую передачу. Вратарь Игорь Шестёркин отразил 16 бросков из 19.
Свои следующие матчи «Питтсбург» на выезде проведёт с «Бостон Брюинз» 27 и 29 января, а «Нью-Йорк Рейнджерс» сыграет с «Баффало Сэйбрз» также на выезде 27 и 29 января.
Ранее в рамках игрового дня «Нью-Джерси Дэвилз» дома обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 2:0.
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