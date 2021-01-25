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«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Питтсбургу», несмотря на голевую передачу Панарина

«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Питтсбургу», несмотря на голевую передачу Панарина
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» дома обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:2.

Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Брайан Раст, Джаред Макканн и Джейк Гюнцель. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 14:56 и заработал показатель полезности «-2».

У «Рейнджерс» голы на свой счёт записали Колин Блэквелл и Райан Строум. Форвард гостей Артемий Панарин отыграл 20:33 и сделал голевую передачу. Вратарь Игорь Шестёркин отразил 16 бросков из 19.

Свои следующие матчи «Питтсбург» на выезде проведёт с «Бостон Брюинз» 27 и 29 января, а «Нью-Йорк Рейнджерс» сыграет с «Баффало Сэйбрз» также на выезде 27 и 29 января.

Ранее в рамках игрового дня «Нью-Джерси Дэвилз» дома обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 2:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2021, понедельник. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Блэквелл (Фокс, Хауден) – 16:36' (5x5)   1:1 Раст (Кросби) – 31:24' (5x5)   1:2 Строум (Труба, Панарин) – 37:17' (5x5)   2:2 Макканн – 42:26' (5x5)   3:2 Гюнцель (Летанг, Кросби) – 58:29' (5x5)
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