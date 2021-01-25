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«Миннесота» проиграла «Сан-Хосе», у Капризова голевая передача

«Миннесота» проиграла «Сан-Хосе», у Капризова голевая передача
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» дома уступил «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 3:5.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2021, понедельник. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 5
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Паризе (Капризов) – 04:11' (5x5)   1:1 Донато (Лабанк, Карлссон) – 19:02' (5x5)   1:2 Кейн (Майер, Донато) – 26:39' (5x4)   1:3 Грегор (Ферраро) – 28:26' (5x5)   2:3 Бьюгстад (Сперджен, Сутер) – 36:47' (4x4)   3:3 Фиала (Сутер, Паризе) – 47:20' (5x4)   3:4 Бёрнс (Гертл) – 58:12' (5x5)   3:5 Ньето – 59:31' (en)

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Донато, Эвандер Кейн, Ноа Грегор, Брент Бёрнс и Мэттью Ньето. Российский защитник Николай Кныжов за 10.17 на льду результативными действиями не отметился.

У «Миннесоты» голы на свой счёт записали Зак Паризе, Ник Бьюгстад и Кевин Фиала. Российский форвард Кирилл Капризов оформил результативную передачу.

Капризов, набрав 6-й балл за результативность в 6-м матче в НХЛ, стал первым новичком в истории франшизы, которому покорилась отметка в одно набранное очко в среднем за игру за отрезок в 6 матчей.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Свои следующие матчи «Миннесота» проведёт дома с «Лос-Анджелес Кингз» 27 и 29 января, а «Сан-Хосе» в те же дни на выезде сыграет с «Колорадо Эвеланш».

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