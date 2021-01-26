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«Автомобилист» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
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«Автомобилист» — «Металлург» Мг: опубликованы составы команд

«Автомобилист» — «Металлург» Мг: опубликованы составы команд
Хоккей / КХЛ 0

«Автомобилист» и магнитогорский «Металлург» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге. Встреча состоится сегодня, 26 января. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Автомобилист»:

Коварж (Гросс),
Трямкин — Василевский, Белоусов — Дацюк — Хрипунов;
Дженоуэй — Зборовский, Бочаров — Холланд — Мэйсек;
Арзамасцев — Хольцер, Макеев — Литовченко — Голышев;
Мамкин, Захаров, Овчинников — Протапович — Обидин.

«Металлург»:

Кошечкин (Олкинуора);
Яковлев — Земчёнок, Кошелев — Прохоркин — Плотников;
Пашнин — Минулин, Бек — Расмуссен — Кулёмин;
Дронов — Хольм, Мозякин — Нестрашил — Карпов;
Николаев, Рожков, Чибисов — Неколенко — Голдобин.

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