«Автомобилист» — «Металлург» Мг: опубликованы составы команд

«Автомобилист» и магнитогорский «Металлург» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге. Встреча состоится сегодня, 26 января. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Автомобилист»:

Коварж (Гросс),

Трямкин — Василевский, Белоусов — Дацюк — Хрипунов;

Дженоуэй — Зборовский, Бочаров — Холланд — Мэйсек;

Арзамасцев — Хольцер, Макеев — Литовченко — Голышев;

Мамкин, Захаров, Овчинников — Протапович — Обидин.

«Металлург»:

Кошечкин (Олкинуора);

Яковлев — Земчёнок, Кошелев — Прохоркин — Плотников;

Пашнин — Минулин, Бек — Расмуссен — Кулёмин;

Дронов — Хольм, Мозякин — Нестрашил — Карпов;

Николаев, Рожков, Чибисов — Неколенко — Голдобин.