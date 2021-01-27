Антон Худобин выиграл три матча на старте сезона, отразив 69 бросков из 72

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» дома обыграл «Детройт Ред Уингз» в овертайме со счётом 2:1.

В составе победителей шайбы забросили Йон Клинберг и Джейсон Дикинсон. Российский форвард Денис Гурьянов отдал две результативные передачи. Александр Радулов отыграл 18.34 и заработал показатель полезности «0», а голкипер Антон Худобин отразил 20 бросков из 21.

34-летний Худобин продлил победную серию до трёх матчей со старта сезона. При этом за 181 минуту российский вратарь парировал 69 бросков из 72. Однажды Антон оставил ворота в неприкосновенности, а ещё в одном матче пропустил две шайбы. Процент отражённых бросков Худобина составляет 95,8, а коэффициент надёжности равен 0,99.