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«Колорадо» победил «Сан-Хосе», у Ничушкина гол и ассист

«Колорадо» победил «Сан-Хосе», у Ничушкина гол и ассист
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 7:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эрик Джонсон, Брэндон Саад (2), Микко Рантанен, Валерий Ничушкин, Пьер-Эдуар Белльмар и Девон Тэйвз. Помимо гола Ничушкин записал на свой счёт результативную передачу.

У «Сан-Хосе» голы отличились Райан Донато, Ноа Грегор и Логан Кутюр. Российский защитник «Шаркс» Николай Кныжов за 14.27 на площадке результативными действиями не отметился и заработал показатель полезности «0».

В следующем матче команды сыграют между собой 29 января, затем «Колорадо» проведёт выездные встречи с «Миннесотой Уайлд» 31 января и 1 февраля, а «Сан-Хосе» примет «Вегас Голден Найтс» 2 и 4 февраля.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2021, среда. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Донато (Лабанк, Кутюр) – 10:39' (5x5)   1:1 Джонсон (Ничушкин, Донской) – 16:15' (5x5)   2:1 Саад (Макар, Бураковски) – 17:01' (5x5)   3:1 Рантанен (Маккиннон, Макар) – 19:21' (5x4)   4:1 Ничушкин – 21:32' (4x5)   5:1 Белльмар (Жирар, Джост) – 25:48' (5x5)   5:2 Грегор (Гэмбрелл, Майер) – 27:44' (5x5)   6:2 Тэйвз (Ландеског) – 33:30' (5x5)   7:2 Саад (Бураковски, Кадри) – 35:01' (5x5)   7:3 Кутюр (Донато, Лабанк) – 52:43' (5x5)
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