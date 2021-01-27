«Колорадо» победил «Сан-Хосе», у Ничушкина гол и ассист

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 7:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эрик Джонсон, Брэндон Саад (2), Микко Рантанен, Валерий Ничушкин, Пьер-Эдуар Белльмар и Девон Тэйвз. Помимо гола Ничушкин записал на свой счёт результативную передачу.

У «Сан-Хосе» голы отличились Райан Донато, Ноа Грегор и Логан Кутюр. Российский защитник «Шаркс» Николай Кныжов за 14.27 на площадке результативными действиями не отметился и заработал показатель полезности «0».

В следующем матче команды сыграют между собой 29 января, затем «Колорадо» проведёт выездные встречи с «Миннесотой Уайлд» 31 января и 1 февраля, а «Сан-Хосе» примет «Вегас Голден Найтс» 2 и 4 февраля.