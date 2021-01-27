«Колорадо» победил «Сан-Хосе», у Ничушкина гол и ассист
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 7:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эрик Джонсон, Брэндон Саад (2), Микко Рантанен, Валерий Ничушкин, Пьер-Эдуар Белльмар и Девон Тэйвз. Помимо гола Ничушкин записал на свой счёт результативную передачу.
У «Сан-Хосе» голы отличились Райан Донато, Ноа Грегор и Логан Кутюр. Российский защитник «Шаркс» Николай Кныжов за 14.27 на площадке результативными действиями не отметился и заработал показатель полезности «0».
В следующем матче команды сыграют между собой 29 января, затем «Колорадо» проведёт выездные встречи с «Миннесотой Уайлд» 31 января и 1 февраля, а «Сан-Хосе» примет «Вегас Голден Найтс» 2 и 4 февраля.
НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2021, среда. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Донато (Лабанк, Кутюр) – 10:39' (5x5) 1:1 Джонсон (Ничушкин, Донской) – 16:15' (5x5) 2:1 Саад (Макар, Бураковски) – 17:01' (5x5) 3:1 Рантанен (Маккиннон, Макар) – 19:21' (5x4) 4:1 Ничушкин – 21:32' (4x5) 5:1 Белльмар (Жирар, Джост) – 25:48' (5x5) 5:2 Грегор (Гэмбрелл, Майер) – 27:44' (5x5) 6:2 Тэйвз (Ландеског) – 33:30' (5x5) 7:2 Саад (Бураковски, Кадри) – 35:01' (5x5) 7:3 Кутюр (Донато, Лабанк) – 52:43' (5x5)
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