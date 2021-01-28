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Форвард «Северстали» Никита Гуслистов стал самым молодым капитаном в истории КХЛ

Форвард «Северстали» Никита Гуслистов стал самым молодым капитаном в истории КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл «Северсталь». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.

На эту встречу череповецкий клуб вышел дублирующим составом. На матч были вызваны 8 игроков из «Алмаза» и «Молота-Прикамье», а капитаном команды был назначен Никита Гуслистов. Он стал самым молодым капитаном в истории Континентальной хоккейной лиги. Гуслистов вывел «Северсталь» на лёд с литерой С на груди в возрасте 18 лет и 242 дней.

До этого самым молодым капитаном в КХЛ был бывший защитник «Нефтехимика» Камиль Фазылзянов. На тот момент ему было 18 лет и 352 дня.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

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