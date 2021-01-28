Форвард «Северстали» Никита Гуслистов стал самым молодым капитаном в истории КХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл «Северсталь». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.
На эту встречу череповецкий клуб вышел дублирующим составом. На матч были вызваны 8 игроков из «Алмаза» и «Молота-Прикамье», а капитаном команды был назначен Никита Гуслистов. Он стал самым молодым капитаном в истории Континентальной хоккейной лиги. Гуслистов вывел «Северсталь» на лёд с литерой С на груди в возрасте 18 лет и 242 дней.
До этого самым молодым капитаном в КХЛ был бывший защитник «Нефтехимика» Камиль Фазылзянов. На тот момент ему было 18 лет и 352 дня.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».
Разин объяснил, какие задачи решала «Северсталь», проводя матч со СКА молодёжным составом
Рекомендуем вам
- 28 января 2021
-
17:25
-
17:19
-
16:47
-
16:44
-
16:29
-
15:35
-
15:11
-
15:09
-
15:06
-
15:03
-
14:49
-
14:28
-
14:21
-
14:15
-
14:01
-
14:00
-
13:38
-
13:26
-
13:15
-
12:58
-
12:30
-
12:15
-
11:40
-
11:25
-
10:56
-
10:30
-
10:11
-
09:45
-
09:30
-
09:14
-
09:00
-
08:47
-
08:30
-
08:15
-
08:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам