«Филадельфия» обыграла «Нью-Джерси». У Проворова — «+1», Гусев и Куликов с «-1»

В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Филадельфия Флайерз», в которой гости льда одержали вторую победу подряд в их очном противостоянии — 3:1.

У «Филадельфии» заброшенными шайбами отметились Нейт Проссер, Михаэль Раффль и Клод Жиру. Единственный гол у «Дэвилз» на счету Дэймона Сиверсона.

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов стал лидером по игровому времени в этой встрече, проведя на льду 26 минут и 33 секунды и заработав показатель «+1». Его соотечественники из «Дэвилз» Никита Гусев и Дмитрий Куликов, отыграв 11 минут 37 секунд и 15 минут 52 секунды, не отметились результативными действиями и закончили игру с коэффициентом полезности «-1».