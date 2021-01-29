Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Филадельфия» обыграла «Нью-Джерси». У Проворова — «+1», Гусев и Куликов с «-1»

«Филадельфия» обыграла «Нью-Джерси». У Проворова — «+1», Гусев и Куликов с «-1»
Хоккей / НХЛ 0

В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Филадельфия Флайерз», в которой гости льда одержали вторую победу подряд в их очном противостоянии — 3:1.

У «Филадельфии» заброшенными шайбами отметились Нейт Проссер, Михаэль Раффль и Клод Жиру. Единственный гол у «Дэвилз» на счету Дэймона Сиверсона.

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов стал лидером по игровому времени в этой встрече, проведя на льду 26 минут и 33 секунды и заработав показатель «+1». Его соотечественники из «Дэвилз» Никита Гусев и Дмитрий Куликов, отыграв 11 минут 37 секунд и 15 минут 52 секунды, не отметились результативными действиями и закончили игру с коэффициентом полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2021, пятница. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Сиверсон (Мюррей) – 07:11' (5x5)   1:1 Проссер (Густафссон, Хейз) – 09:23' (5x5)   1:2 Раффль (Буннаман, Обе-Кюбель) – 42:10' (5x5)   1:3 Жиру (Густафссон, Ворачек) – 46:26' (5x5)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021