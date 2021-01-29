Лафренье: никогда не забуду этот день. Забить победный гол в овертайме — это безумие

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Алексис Лафренье после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (3:2 ОТ) прокомментировал первый гол за карьеру в лиге.

«Вообще, у меня было очень много хороших моментов, но не получалось их реализовать. И тогда я думал: «Просто продолжай, и шайба окажется в воротах». Забить победный гол в овертайме — это безумие и особенные чувства. Я никогда не забуду этот момент. Хороший пас, и передо мной были открытые ворота. Это была реально хорошая игра Блэки (Колина Блэквелла. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Лафренье журналист Винс Меркольяно.

Форвард стал четвёртым игроком в истории «Рейнджерс», кто забросил первую шайбу за клуб, отличившись в овертайме. Ранее подобное достижение демонстрировали американский нападающий Пол Томпсон (30 ноября 1926 года), российский форвард Сергей Немчинов (5 октября 1991 года) и норвежский нападающий Матс Цуккарелло (5 января 2011 года).