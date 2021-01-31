Овечкин забил 708-й гол и сравнялся с Гартнером в списке снайперов за всю историю НХЛ

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 708-й гол и сравнялся с Майком Гартнером в списке снайперов за всю историю НХЛ. Это седьмой показатель в истории лиги.

«Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Бостон Брюинз» в овертайме со счетом 4:3. Овечкин забросил победную шайбу.

Для Овечкина это первая игра после окончания 4-матчевого отстранения из-за нарушения протокола безопасности лиги в период пандемии коронавируса. Он единственный из российской четверки «Вашингтона», кто принял участие в матче с «Бостоном»: Дмитрий Орлов не попал в заявку на игру, а Евгений Кузнецов и Илья Самсонов остаются в списке по COVID-19.

Следующий матч «Кэпиталз» на выезде сыграют с «Нью-Йорк Рейнджерс» 5 февраля.