Шайба Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче с «Пингвинз»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на выезде обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме со счётом 5:4.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джейсон Цукер, Брэндон Танев, Каспери Капанен, Джейк Гюнцель и Сидни Кросби. На счету Евгения Малкина одна результативная передача.
У хозяев голы забили Брендан Лемье, Кевин Руни, Крис Крайдер и Артемий Панарин. Вратарь Александр Георгиев отразил 33 броска из 38. Другой голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин на лёд не выходил. Павел Бучневич отыграл 22.10 и отметился результативной передачей.
Следующий матч команды сыграют между собой 2 февраля, затем «Питтсбург» примет «Нью-Джерси Дэвилз» 3 и 5 февраля, а «Рейнджерс» дома сыграют с «Вашингтон Кэпиталз» 5 февраля.
НХЛ - регулярный чемпионат
31 января 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 5
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Цукер (Жозеф, Капанен) – 07:39' (5x5) 1:1 Лемье (Ди Джузеппе, Линдгрен) – 13:52' (5x5) 1:2 Танев (Жозеф, Блюгерс) – 19:20' (5x5) 2:2 Руни (Миллер, Строум) – 27:20' (4x5) 2:3 Капанен (Малкин) – 29:42' (5x5) 3:3 Крайдер (Труба, Миллер) – 30:25' (5x5) 4:3 Панарин (Бучневич, Деанджело) – 36:01' (5x4) 4:4 Гюнцель (Сеси, Марино) – 49:18' (5x5) 4:5 Кросби (Жозеф, Раст) – 62:27' (3x3)
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