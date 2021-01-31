Шайба Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче с «Пингвинз»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на выезде обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме со счётом 5:4.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джейсон Цукер, Брэндон Танев, Каспери Капанен, Джейк Гюнцель и Сидни Кросби. На счету Евгения Малкина одна результативная передача.

У хозяев голы забили Брендан Лемье, Кевин Руни, Крис Крайдер и Артемий Панарин. Вратарь Александр Георгиев отразил 33 броска из 38. Другой голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин на лёд не выходил. Павел Бучневич отыграл 22.10 и отметился результативной передачей.

Следующий матч команды сыграют между собой 2 февраля, затем «Питтсбург» примет «Нью-Джерси Дэвилз» 3 и 5 февраля, а «Рейнджерс» дома сыграют с «Вашингтон Кэпиталз» 5 февраля.